A咖女星豪門戀秘辛曝光！求婚前「遭家族設局」名嘴驚：水深得發抖

記者劉宛欣／綜合報導

資深媒體人粘嫦鈺近日在節目《娛樂頭版頭》大膽揭露一段未曝光的秘辛，直言自己曾因報導某A咖女星與大企業接班人的緋聞，險些丟掉飯碗。她透露，這段戀情在業界早有耳聞，但因涉及豪門內部複雜關係，稍有不慎便可能引發風波，讓粘嫦鈺感嘆：「差點我腦袋就不保了。」獨家內幕相當精彩。

▲粘嫦鈺分享曾寫過一則讓她差點掉腦袋的獨家。（圖／翻攝YouTube／JET 娛樂頻）

粘嫦鈺在《娛樂頭版頭》中分享表示「我從來沒有講過，這事水之深，讓我現在想起來都手腳發抖」，她形容該女演員當時是A咖、漂亮，追求者如過江之鯽，其中有一個是大企業的頭號接班人，兩人透過朋友介紹認識，交往後覺得很有話聊，後來才得知男方是自己多年粉絲，讓她感動不已。不過兩人感情被家裡長輩反對，主要原因為學歷、家世差太多，不希望讓藝人入家門。

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▲男方是知名企業的頭號接班人。（圖／翻攝YouTube／JET 娛樂頻）

後來粘嫦鈺耳聞兩人即將求婚，所有事情都已經準備好，她怕被別家搶去寫，雖然男方家裡認識報社高層，她與主管仍決定賭一把，在只問了女方說法的情況下，就寫了獨家，果不其然報導一出，報社馬上被電話轟炸，男方震怒抓狂打電話質問為何沒有問當事人說法就出，讓她險些丟了飯碗，最後由主管扛下責任。

▲男方家族出手用計拆散兩人。（圖／翻攝YouTube／JET 娛樂頻）

沒想到，過沒幾天該連續劇女神就又被拍到跟其他男子在機場親暱互動，粘嫦鈺詢問原由，女神無奈表示男子只是她的造型師，兩人情同好姊妹，事後一查才知道，是男方家族的長輩故意找其他家跟拍，目的就是要破壞兩人關係，兩人最後也扛不住壓力選擇分手，一切操作讓粘嫦鈺感嘆「真的是豪門深似海」。