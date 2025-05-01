記者蔡琛儀／台北報導

音樂人潘信維邀金曲客語歌王羅文裕、蕭閎仁以及楊肅浩四人今（1日）在PIPE Live Music舉辦「歌聲內底攏是話」演唱會，羅文裕下午更向媒體宣佈，老婆已經在4天前生下第3胎，老婆雖然前兩胎都是自產產，但這次熬了14小時，生產過程吃了全餐，最後才以剖腹方式生產，讓他相當心疼。

▲羅文裕喜迎第三胎。（圖／時刻娛樂提供）

羅文裕和老婆結婚10年，育有大女兒「羅小鹿」、兒子「羅仔仔」，這次第三胎小兒子到來，他開心表示重回嫩嬰生活，「一切從頭來過」，是否考慮第四胎？羅文裕笑說，自己已經和一票爸爸朋友打算要去「團購」結紮，坦言三寶爸確實有壓力，好在政府有一些育兒補助，幫了不少忙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為人父，羅文裕說也有關注到震驚全台的虐童致死案「剴剴案」，他嚴肅表示：「我覺得這個是很嚴肅的話題，壞人惡人都要受到該有的懲罰，還是希望大家非常關注這件事情，包括很多相關議題，我希望可以想說要如何給下一代有更好的成長環境，我們的生活環境需要有很多善念。」

▲蕭閎仁（左起）楊素浩、潘信維、羅文裕合體開唱。（圖／時刻娛樂提供）

前陣子也剛成為新手奶爸的蕭閎仁，他表示和老婆都還在摸索育兒之道，也說老婆比較辛苦，常常睡不飽，自己會負責分擔家務事，好奇會想拚第2胎嗎？他表示家裡還有1隻貓，目前1家4口剛剛好。