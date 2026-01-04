胡瓜健檢肺部異常「照出毛玻璃」定期追蹤！　驚爆壓力求助心理醫師

記者孟育民／台北報導

綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道《下面一位》，挑戰許多初體驗。最新一集邀請到檢場和潘若迪，三位加起來總共超過200歲，健康方面是他們有共識擔憂的，潘若迪和檢場因為工作有了些職業傷害，胡瓜透露自己前幾年做健康檢查時曾被醫師提醒出現「毛玻璃」狀況，「就是肺腺癌的開始」，所幸目前都有定期追蹤檢查，狀況持續掌握中。胡瓜隨後也自爆前兩年還去看了心理醫師，坦言因為壓力導致睡眠不好，被眾人勸說要懂得釋放壓力，楊場更勸他：「不要一整個禮拜工作排得滿滿的。」。

▲胡瓜和潘若迪和檢場到貓空體驗。（圖／下面一位提供）

此次任務要挑戰用自助機台買票，但三位老人家從買票開始就狀況百出，首先是只收$100和$500的機台，胡瓜卻硬塞$1000元進去，還怪罪對方機器壞掉沒反應，結果發現是根本沒按買票，機台也不接受千鈔，讓胡瓜當場被潘若迪和檢場撻伐。

接著是一行人找不著門票，才發現退出的門票被潘若迪誤認成發票，還沒搭上纜車就耗了許多時間，非常逗趣。隨後挑戰利用手機找到秘境咖啡廳和夜景餐廳，潘若迪信誓旦旦的詢問AI，沒想到AI不只不提供答案，還發出：「呵呵」的嘲笑聲，氣到潘若迪差點當場摔手機。

▲胡瓜一行人鬧哄哄。（圖／下面一位提供）



而聊到兒女紛紛踏入演藝圈工作，檢場透露，比起擔憂他更希望女兒有個開心的生活，胡瓜也坦言其實不想要自己的小孩走這行，因為太辛苦了，沒想到他們卻自己闖出一番成就，他也感到相當欣慰，不過也認同做什麼事開心最重要。