台AV女優被媽「阻止買精品包」　親揭原因：還是覺得自己沒長大

「台灣第一女優」吳夢夢平時會透過社群記錄日常，今（4）日她就在Threads上發文分享大學時期的往事，透露當年自己其實也有過追求名牌的階段，沒想到媽媽竟是「第一個開口阻止我買精品包的人。」

吳夢夢回憶，當時還是大學生的她，向媽媽透露正在存零用錢想買精品包，原本心裡想的是希望試探媽媽「有沒有要贊助一些」，結果媽媽非但沒有掏錢支持，反而向她表示，以大學生的身分背名牌包出門，外界觀感未必是好的，別人看到的第一眼只會聯想到「要嘛家裡有錢，要嘛有乾爹」，並且反問她：「何必呢？」

除了勸退女兒買精品包，吳夢夢的媽媽更趁機傳授理財觀念，強調金錢不該只是用來消費，而是要懂得規劃，「錢就是要放在不同的籃子裡生錢」，並具體列舉了「不動產、基金、股票」等投資標的，認為累積這些資產，才能真正讓往後的人生感到「有安全感。」

為了徹底貫徹觀念，吳夢夢透露媽媽甚至拿出6本投資的書，霸氣地交代她讀完後再跟她說，家裡還有其他書可以繼續看。雖然吳夢夢坦承自己當時定力不足，「看了幾頁，就沒再打開那些書了」，如今也沒有成為投資高手，但仍讓她深刻體會到開源節流的重要，「頂多是領錢的時候先扣一定的%數存起來，然後問我媽該買啥，務實的媽媽會教出務實的小孩，即使偶已經要35了，還是覺得自己沒怎麼長大。」