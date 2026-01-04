湯米李瓊斯34歲愛女疑染毒猝死！「遺體全身發紫」　第一現場曝光

記者田暐瑋／綜合報導

好萊塢巨星湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）曾主演《MIB星際戰警》系列電影打開知名度，美國時間1日凌晨驚傳他的女兒維多莉亞瓊斯陳屍飯店，享年34歲，警方調查多日後，她疑似因用藥過量去世，事發當晚的通報電話內容曝光。

據外媒《PEOPLE》取得當晚的通話錄音中，提到維多莉亞瓊斯「因用藥過量導致死亡，伴隨身體顏色改變」，但具體死因仍須等屍檢報告出爐。通話中提到了用藥過量及「顏色改變」，指的是皮膚、嘴唇或指甲出現藍色或紫色變化，通常是用藥過量的徵兆，應是「肢體發紺」。

▲湯米李瓊斯的女兒（左）陳屍飯店。（圖／達志影像／美聯社）



維多莉亞在酒店內停留了至少三天，家屬因無法聯繫她而請求警方進行安危確認，最終在14樓房內發現她失去意識，據悉，維多莉亞一直受到毒癮的困擾，過去與丈夫納維克塞的衝突頻繁，甚至多次演變為肢體對抗，去年4月因吸食古柯鹼被警方逮捕，當時警方描述她神智不清、情緒失控，並坦承曾使用毒品，兩個月後，因家庭糾紛再次被捕。

湯米李瓊斯得知愛女猝逝，2日發表聲明：「我們感謝所有人的善意、關心和祈禱，在這段艱難的時期，請尊重我們的隱私。」