阿本參加婚禮被催婚　看著男友甜喊：我現在已經很滿足

記者王靖淳／綜合報導

藝人阿本（翁瑞迪）自節目《模范棒棒堂》出道，平時會透過社群記錄生活的他，今（4）日在IG發文透露，自己在參加友人婚禮的過程中，被其他人問到結婚的進度。為此，他也大方給出解答了！

▲阿本。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）



阿本透露，自己在婚禮現場聊天時，無預警被問了一句相當犀利的問題：「什麼時候換你啊！差不多了吧？」面對這突如其來的關心，阿本並沒有敷衍帶過，而是當下「認真想了一下」自己對於踏入婚姻的想法。他坦言，雖然大家常說結婚往往需要一股衝動，但反觀自己目前的狀態，他表示：「現在我實在想不到有什麼衝動，會突然結婚。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿本被催婚。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

雖然在婚禮當下對「結婚衝動」感到疑惑，但阿本很快地在與另一半的平凡日常中找到了答案。他在貼文開頭便幽默地標註「閃光文有刺眼風險，請謹慎閱讀」，接著透露他在與男友一同牽愛犬散步時，突然看著對方，心中便突然湧現了一股踏實的感觸，「如果結婚是為了更幸福，那我現在已經很滿足，日常走走拍照，可以就是婚紗照，這樣就好了。」