南韓資深男星逝世享壽82歲！　生前經典台詞成謎因

記者王靖淳／綜合報導

韓國資深演員金永寅今（4）日與世長辭，享壽82歲。為此，金永寅的家屬悲痛證實死訊，同時也曝光了告別式的細節。

▲金永寅逝世。（圖／翻攝自YouTube／근황올림픽）



綜合韓媒報導，金永寅的家屬及相關知情人士稍早悲痛地向外界證實了這項消息，低調透露「金永寅於當天去世」。消息一出，讓許多看著他戲長大的資深影迷感到相當不捨。

隨著過世消息公開，家屬也強忍悲傷著手處理金永寅的身後事，據了解，金永寅的靈堂目前設置於首爾新村的「世福蘭斯醫院，供親友前往弔唁，致上最後的敬意。至於出殯儀式，家屬則預定於1月6日上午舉行。

回顧金永寅的演藝生涯，他於1943年出生於京畿道楊平市，早在60年代就踏入電影圈闖蕩。起初，擁有好身手的他先是默默擔任演員的替身，經過幾年的磨練與等待，終於在1966年迎來轉機，在電影《燃燒的青春》中獲得機會，正式以演員身分出道。

在正式出道後，金永寅活躍於大銀幕及小螢幕之間，成為許多導演愛用的演員。他曾出演過多部知名作品，包含《無血無淚》、《阿羅漢》以及《哭泣的拳頭》，都能看到他的身影。此外，他在電視劇《無風地帶》中的表現，也令當時的觀眾印象深刻，其中在電視劇《野人時代》中的經典台詞「我居然是太監！」還意外在網路上成為迷因，引發熱議。