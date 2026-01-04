王陽明新年出車禍！　「誤判綠燈追撞前車」自責道歉：我會負責

記者王靖淳／綜合報導

藝人王陽明平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享私下生活，今（4）日他發布一支短片透露，自己在迎接2026年的第一天，就發生交通意外，為此他也在影片中自責道歉：「我的問題，我會負責。」

▲王陽明新年出車禍。



王陽明坦言這起事故完全是他的問題，接著他解釋，當時車停在一個紅綠燈路口，當號誌轉變為綠燈時，他以為前面的車子也走了，便順勢踩下油門，結果不慎直接撞上前方車輛。對於這起開春第一撞，他懊惱地表示當下心情「感覺真糟」，但也強調自己絕不推卸責任，既然錯誤已經發生，就「必須面對現實，必須處理好這件事。」

▲王陽明坦承車禍是他的問題。

儘管新年首日就遭遇車關，但王陽明透露，在事故發生後隨即與對方車主進行溝通，並且順利「已與當事人達成和解。」為了警惕自己也提醒大眾，他在徵求對方的同意後，將相關畫面發布在網路上。王陽明也在影片中多次致歉，並誠懇地表示「不好意思造成你們的麻煩」，感謝對方能諒解他的一時疏忽。

▲王陽明拍短片分享車禍過程。

對於這場意外插曲，王陽明感嘆「這也是一種緣份吧」，雖然心情上難免受到影響，覺得新的一年發生這種事「一定會很不舒服」，但他選擇正面迎擊，勇於認錯並再次承諾「對不起我會負責。」最後，王陽明也慶幸地向粉絲報平安，表示雖然發生了碰撞，但重點是雙方都是平安的，經過檢查後也確認「雙方的車子都沒有很大的傷」，算是有驚無險。

▲王陽明與車主和解。