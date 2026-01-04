《與龍共舞》劉德華壞表哥罕曝69歲近況！結婚33年放閃英皇家族愛妻

記者黃庠棻／台北報導

香港電影《與龍共舞》在1991年上映，由劉德華、翁虹、張敏、葉德嫻、吳孟達等人主演，至今仍會在電影台熱播，是許多影迷心中的港片經典之作，劇情中的「Sit Down Please」龍蝦裝、台詞「有沒有感覺刺刺的」更成為網友常使用的迷因圖。近日，片中飾演劉德華邪惡表哥的張堅庭也在社群網站曝光近況，引起熱議。

▲張堅庭在《與龍共舞》飾演劉德華表哥。（圖／翻攝自Threads／comma_alfredcheung）

在《與龍共舞》中，劉德華飾演的龍家俊遭到表哥「鞏利」陷害，對方企圖謀取他的家產，邪惡的嘴臉讓觀眾恨得牙癢癢，這個角色由男星張堅庭演出，這幾年他較少出現在大銀幕前，直到2025年才在金城武主演的電影《風火山林》軋上一角。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張堅庭在《與龍共舞》飾演劉德華表哥。（圖／翻攝自Threads／comma_alfredcheung）

近日，張堅庭在Threads上分享與老婆的日常生活，妻子是英皇集團主席楊受成長女楊諾思，夫妻倆育有兩個兒子一個女兒，他在結婚33週年紀念日發文，笑說「太太很重視記念日子，所以由初相識、初會的第一頓飯到訂婚、結婚我這大懵人都記得清楚」。

▲張堅庭發文放閃。（圖／翻攝自Threads／comma_alfredcheung）

張堅庭也透露三個子女現在已經長大，夫妻倆也開始享受兩人生活，在結婚33週年紀念日當天送兒子回美國，還忙著迎接孫女的到來，雖然老婆重視紀念日，但當天只想平平淡淡地吃一碗粥，笑說「朋友過去都覺得太太是『比較難搞』的品種」，沒想到結婚33週年，另一半竟然選擇吃粥，讓他相當驚喜，也喊話網友「祝各位已婚夫婦手牽手到永遠」。

▲張堅庭發文放閃。（圖／翻攝自Threads／comma_alfredcheung）

對此，張堅庭也在文中曬出多個時期與老婆的合照，而他凍齡的模樣也引起許多網友討論，紛紛留言「原本想留言『你長得好像一位香港男演員 但我一時叫不出名字』一看留言居然真的是本人」、「原來是龍家俊的表哥」、「看照片還想說這麼像張堅庭，原來就是張堅庭」，引起熱議。

▲張堅庭發文放閃。（圖／翻攝自Threads／comma_alfredcheung）