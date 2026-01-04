大牙新年許願新戀情　被問再婚急喊：真的先不要

記者王靖淳／綜合報導

女星大牙（周宜霈）去年8月宣布離婚，平時會透過社群記錄生活的她，最近發文寫下自己對未來一年的期許與展望。貼文曝光後，有粉絲好奇問她二婚的可能性，為此，大牙親自給出解答了！

▲大牙。

大牙在貼文中大方地寫道：「新的一年，可以許願有新戀情嗎？」並附上一個吐舌頭的表情符號。這句突如其來的「求愛宣言」，瞬間引發外界對於她目前感情狀態的好奇與關注，有粉絲留言表示支持「可以」，更進一步大膽地追問了一個相當犀利且實際的問題：「還要再結婚嗎？」面對粉絲的靈魂拷問，大牙直言：「真的先不要欸。」內容曝光後引發熱議。

▲▼大牙回覆網友的留言。

此前，大牙在離婚聲明中透露離婚原因，「因為在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」經過討論過後，兩人在去年7月24日辦好離婚手續，「謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。」