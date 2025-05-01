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Makiyo重提小黃事件惹怒家屬！　「判決書」還原當年實情、司機傷勢曝光　

記者孟育民／台北報導

藝人Makiyo近日在Podcast節目中重提當年酒醉毆打計程車司機的事件，聲稱司機林男並未昏迷，且在求償前曾出國旅遊，林男的家屬對Makiyo的言論強烈不滿，已委託律師準備提告。對此，Makiyo堅持自己的說法，表示「林男確實沒有昏迷」。根據判決書內容可看出，林男進醫院時昏迷指數是14（滿分15分代表正常，最低3分為完全昏迷），更提及林男在救護車急診意識都是清楚的。

▲▼專訪MAKIYO。（圖／記者周宸亘攝）

▲Makiyo過往打司機事件再度引發熱議。（圖／記者周宸亘攝）

根據判決書內容，Makiyo當年因司機拒絕超速而不高興，下車時阻止朋友付款，林男以為她要打人，便抬手擋住，手碰到她右肩膀。Makiyo下車不滿踢了計程車車門，林男下車理論並報警，友人（友寄隆輝）看到兩人爭執，竟直接動手打了林男，把他打倒在地，再用腳踹頭部、胸口，前後共41秒。Makiyo雖不是主要動手者，不過中間用腳踢林男，數度被友人阻擋拉開。

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林男當時傷勢，頭部外傷併頭皮擦傷、蜘蛛網膜下腔出血、硬腦膜下腔出血與腦震盪、左胸腔部骨膜斷裂、胸部挫傷。雖然嚴重，但無證據顯示被告兩人有特意要致重傷的犯意，法院最後研判是偶發性打鬥，Makiyo​判處有期徒刑10個月，緩刑3年，並需接受保護管束。此外，兩人與被害人達成民事和解，Makiyo支付新台幣200萬元，友寄隆輝支付100萬元，共計300萬元。 ​

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makiyo, 司機, 湘瑩, 司機

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