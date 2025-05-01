陶喆睽違12年發片　新歌腦洞大開「上演星際冒險」

記者蔡琛儀／台北報導

陶喆睽違12年推出第8張新專輯《STUPID POP SONGS》，新歌〈Moonchild〉MV由製作創意總監亞歷三小和導演莊水共同領軍的年輕團隊，挑戰以全動畫的形式，讓「月亮小孩」恣意穿梭在月球和宇宙星際間冒險，對此陶喆直呼：「真的忍不住讚嘆我們這次影像團隊的腦洞！MV在大家天馬行空的想像力中，被催生出了一場星際冒險。」

▲陶喆新歌〈Moonchild〉。（圖／偉大文化提供）

陶喆這麼形容：「也許我們每個人心裡都住著一個月亮小孩，是星際間『另類存在』的生命體，但也渴望在宇宙中有所歸屬、獲得認可和接納。」

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他也分享創作靈感：「我在1980年代青春成長，那是一個流行文化滲透一切的時代——從音樂、時尚，到設計、視覺藝術與廣告。它不僅僅影響了我，更深深塑造了我。即使多年之後，那個時代的精神仍在我創作中回響。」他直言〈Moonchild〉正是向那個世界致敬的一首作品，融合了新浪潮、迷幻與多元聲響的萬花筒，製作上讓過去的音色重新復甦。

對於〈Moonchild〉這首歌的感受，他這麼認為：「它遠超過一種音樂風格。喚起的是霓虹閃爍的街道、午夜的魅影，以及都市過度繁華下那股電流般的悸動。這是一種帶著懷舊感，卻依然鮮明現代的聲音。」