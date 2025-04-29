宮﨑駿紀錄片上映倒數　「超珍貴限量特典」搶先曝光

記者蔡琛儀／台北報導

宮﨑駿最新紀錄片《宮﨑駿的奇幻世界》將於5月9日全台上映，今（29日）於台北舉辦媒體試片會，片商搶先公開首波購票特典為宮﨑駿與鈴木敏夫聯手打造、串聯「宮﨑駿宇宙」11部動畫角色的「大師手繪版A2原文電影海報」，堪稱吉卜力迷必收夢幻逸品，數量有限，送完為止。

▲宮﨑駿。（圖／甲上娛樂提供）

《宮﨑駿的奇幻世界》獲得了吉卜力工作室的大力支持，得以使用宮﨑駿歷年大量珍貴影像及經典作品片段，法國紀錄片導演里奧法維耶分享，在整部紀錄片的製作過程中，不斷遇到宮﨑駿作品與現實世界的對照，宮﨑駿以創作向人類提出挑戰，讓我們直觀存在的最美好與最可怕之處，同時不斷鼓勵我們，即便身處逆境與絕望，也要保持好奇心，勇敢向前，並以不帶仇恨的眼光看待世界與人類。

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本次隨電影推出的購票特典「大師手繪版A2原文電影海報」由宮﨑駿、鈴木敏夫共同創作打造，並由鈴木敏夫親筆題字，海報中囊括「宮﨑駿宇宙」11部經典動畫《紅豬》、《蒼鷺與少年》、《龍貓》、《神隱少女》、《風之谷》、《魔女宅急便》、《天空之城》、《魔法公主》、《霍爾的移動城堡》、《崖上的波妞》、《風起》經典元素大集合，完美體現了宮﨑駿與鈴木敏夫半世紀合作下，累積出的豐厚情感與藝術結晶。