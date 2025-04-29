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小蠻護子文遭炎上　「個人粗淺聽不懂」還原狀況：我家就是爸媽寶

記者蔡宜芳／綜合報導

女星小蠻28日分享一家人去逛五金行，兒子在玩開關時，被店員說「乾脆留在這邊上班」，沒想到護子發文竟意外被網友炎上。對此，她於稍早做出回應，直言「我個人粗淺，聽不懂」，也強調當下都有把東西買走。

外送用▲▼小蠻護子文遭炎上「個人粗淺聽不懂」還原狀況。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）

▲小蠻28日分享的貼文內容被網友炎上。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）

小蠻表示，當天一家人正為了家中需要的近60個開關採購，「跑了好幾間，買完了現場的都還不夠。」過程中，兒子也積極參與挑選。小蠻特別強調，選購結束後，他們有將翻找過的商品整理整齊，並確實結帳購買。

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小蠻也坦言自己先前文字表達不夠完整，「沒有加以敘述，可能是我文字造詣不夠，攥（撰）寫文字的敘述表達不夠完整，下次得要一一告知，我們家要找的東西，是電燈面板與底版，我們在五金行的第五排第六行，現場數量5，不夠我買回家，於是我走出商店，拿出放在左邊口袋的鑰匙，按下按鈕開了車門，右腳先跨上，左腳再上，用左手關了車門。」

▲▼小蠻護子文遭炎上「個人粗淺聽不懂」還原狀況。（圖／翻攝自Facebook／小蠻 王承嫣）

▲小蠻強調商品都有買走。（圖／翻攝自Facebook／小蠻 王承嫣）

針對部分網友認為五金行店員的話是在委婉提醒，小蠻也表達了自己的想法。她表示：「我聽不懂別人說話兜兜轉轉的內藏話語，我只聽得懂我聽到的，人與人真實的語言，諷刺或是意味深長的，抱歉，我個人粗淺，聽不懂。」

面對外界質疑教養方式，小蠻表示，她和丈夫的教育就是用愛填滿孩子，直言：「可以像是某些言論所用的形容詞『媽寶養成班』，我們家不但媽寶也是爸寶，就是我們的心肝寶貝，因為我們做得到，就是打算往這條路走，所以，沒錯喔！想要媽寶爸寶養成班的可以繼續關注我，謝謝。」

小蠻說，文章主要是想跟大家分享「讓孩子保護自己」的觀念，無論是身體還是心理，都希望不要發生憾事，「這世界太複雜，孩子是最存（純）粹的靈魂。」她也提到：「這世界上還有很多需要關注的議題，凱凱（剴剴）案，會需要你們豐富的文筆跟能量去讓該受罰的人接受法律責任。這世界多一點愛，少一些批判會更美好。」

▲▼小蠻護子文遭炎上「個人粗淺聽不懂」還原狀況。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）

▲小蠻回應爭議。（圖／翻攝自Instagram／lilu.s_wang）

【小蠻全文】

我們家總共需要將近60個開關，跑了好幾間，買完了現場的都還不夠。

這篇文章主要內容與文字，重點我想大家可能沒有閱讀完，我們一起選購並且選的過程中我兒子也在幫忙，選完並且玩玩後，我們是有把東西買走，並把剛剛找的過程翻亂的東西排列整齊後才離開。

沒有加以敘述，可能是我文字造詣不夠，攥（撰）寫文字的敘述表達不夠完整，下次得要一一告知，我們家要找的東西，是電燈面板與底版，我們在五金行的第五排第六行，現場數量5，不夠我買回家，於是我走出商店，拿出放在左邊口袋的鑰匙，按下按鈕開了車門，右腳先跨上，左腳再上，用左手關了車門。

還有，很多人說，店貝阿北是在用他的方式提醒我，請我小孩不要玩。

我聽不懂別人說話兜兜轉轉的內藏話語，我只聽得懂我聽到的，人與人真實的語言，諷刺或是意味深長的，抱歉，我個人粗淺，聽不懂。

另外，我的孩子目前就是3歲半，我們家，也就是我本人與我合法丈夫，我們所建構的家庭，我們的教育就是用愛填滿我的孩子，可以像是某些言論所用的形容詞「媽寶養成班」，我們家不但媽寶也是爸寶，就是我們的心肝寶貝，因為我們做得到，就是打算往這條路走，所以，沒錯喔！想要媽寶爸寶養成班的可以繼續關注我，謝謝。

另外，本文章是想跟大家分享，讓孩子保護自己，不管是身體或是心理，不要發生憾事，這世界太複雜，孩子是最存（純）粹的靈魂。

這世界上還有很多需要關注的議題，凱凱（剴剴）案，會需要你們豐富的文筆跟能量去讓該受罰的人接受法律責任。

這世界多一點愛，少一些批判會更美好。

心簡單，世界就簡單。

謝謝各位的指教，祝福，晚安。

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