詹怡宜離開32年老東家！　卸TVBS副總經理職務「未來動向曝光」

記者孟育民／台北報導

TVBS開台元老、新聞副總經理詹怡宜今（28日）無預警宣布退休，她從1994年以「兼職主播」的身分登上TVBS主播台播報《無線夜報》，如今要離開任職32年的老東家。對此TVBS證實消息表示，「對於詹副總32年來的付出與成就，我們滿懷感謝，也深深不捨，衷心祝福她在人生新旅程中繼續發光發熱。」未來詹怡宜將在台大擔任教授。

▲詹怡宜離開32年老東家 。（圖／TVBS提供）

詹怡宜曾以節目《一步一腳印 發現新台灣》，在2005年榮獲金鐘獎「最佳文教節目主持人獎」，新聞專業早已獲得無數肯定。對於未來計劃，TVBS發出聲明，，「新聞部事宜將由與詹副總並肩作戰逾三十年的資深新聞夥伴王結玲總監主責督導，她歷經無數國內外重大新聞事件洗禮，展現卓越領導與新聞敏銳度。本公司對其專業能力深具信心，TVBS將持續帶給觀眾真實、值得信賴的專業新聞。」

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▲詹怡宜未來將持續為新聞產業付出。（圖／翻攝自Facebook／詹怡宜）

詹怡宜未來將轉戰學界，在台大擔任教授，事實上她自2022年2月重回畢業多年的台大校園，於新聞所擔任實務教師，教授影像報導，未來也將持續培養新聞人才，為新聞產業盡一份心力。