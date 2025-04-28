昔不解「鍾明軒自介用中華文化」！　台灣妞道歉了：更在意你的身心狀況

記者孟育民／台北報導

網紅鍾明軒日前登上Podcast節目《百靈果News》，他提到在出國時當外國人不知道台灣時，他會在自介時稱「我們是Chinese culture（中華文化）。」言論一出掀起兩派討論。為此，他25日在頻道上傳新片吐露心情，並點名阿滴、異色檔案DK、旅遊真台灣、周筠等人發文暗諷他。先前曾發文評論此事的網紅「台灣妞」，也在Threads公開道歉了！

▲台灣妞向鍾明軒道歉。（圖／翻攝自台灣妞、鍾明軒IG）

台灣妞當時在Threads發文，提到鍾明軒在節目的訪談：「因為對方不知道Taiwan所以要說自己是Chinese的道理，如同對方不知道台灣妞，我要說我是蔡依林嗎？我好疑惑， 記得我國中的時候，遇見美國人也不知道台灣在哪裡，甚至問我們你們有微波爐嗎？ 但我們倒是挺認真的跟他說明我們位在亞洲哪個位子，因為.....重點不是對方知不知道，而是我確實就是從台灣來的啊。」

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而她事後也說自己理解鍾明軒的思考邏輯，也相信他沒有收大外宣的錢，感嘆表示：「可惜政治是無法與生活切割的，不是大家對喜歡中華文化這句雙標，而是在統戰台灣的前提下我們只能雙標，不能忽略這個前提，然後說政治跟我沒關係。」

▲台灣妞。（圖／翻攝自台灣妞IG）

對此，台灣妞針對自己過去的言論向鍾明軒道歉，她表示：「我還是希望你健康平安,，因為訪問裡傳達出來的訊息，我更在意你的身心狀況， 當身體狀況不佳的時候，腦袋容易阻擋一些可以讓你豁然開朗的迴路唷~，總之我跟他沒有私交，所以在這裡道歉。」