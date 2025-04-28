記者吳睿慈／綜合報導

日本新劇《宛如粼光夫婦日和》以昭和11年（1936年）為背景，講述一對「零交往日」便結婚的新婚夫妻，從生疏到慢慢靠近，展開甜蜜又青澀的時光。劇裡昭和背景設定，芳根透露，穿上和服後舉手投足自然變得端莊，「希望活用過去在時代劇學到的經驗，展現出昭和時代特有的優雅與含蓄。」

▲芳根京子在《宛如粼光夫婦日和》甜演昭和新娘。（圖／翻攝自官方X）



首集中，夏美與瀧昌在新婚初夜緊張又害羞地牽手入睡的場面，純真又可愛，播出後引發網友熱烈討論，盛讚「像王道少女漫畫一樣讓人心動」。談到接演心情，芳根表示：「原作非常迷人，第一次閱讀就被深深吸引，隨著年齡增長，飾演純真角色的機會越來越少，因此她勇敢挑戰，「想讓原作粉絲也覺得『由這兩個人來演真的是太好了』。」

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▲芳根京子穿上和服很高雅。（圖／friDay影音提供）



《宛如粼光夫婦日和》充滿了昭和時代特有的含蓄與高雅，芳根望能活用過去在時代劇等作品中學到的經驗，連指尖的細節都加以注意，坐姿也特別留意，期望這些細膩的動作能夠在影像中呈現出優美的效果。

▲芳根京子認了上次心動的瞬間，坦言自己是一見鍾情派。（圖／翻攝自官方X）



被問到最近的心動瞬間，芳根笑說，在上一部戲拍完後，與造型師逛街時一見鍾情買下了戒指，「那瞬間真的非常心動，成為支持自己繼續努力的力量。」她補充表示自己屬於一見鍾情派，「我算是比較靠直覺的類型。如果是金額比較大的購物，會先冷靜一下，回家考慮看看，但最後大多還是會跑回去買下來。」《宛如粼光夫婦日和》於friDay影音每週五獨家同期跟播。