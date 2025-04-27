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李壽根妻吐露長期病痛壓力　「最終能守護自己的只有自己」

記者張筱涵／綜合報導

南韓知名搞笑藝人李壽根（過去常譯「李秀根」）的妻子朴智妍，26日在個人社群平台上分享了一則耐人尋味的訊息，讓粉絲紛紛關心她的近況。

▲▼ 老婆健康惡化！醫生建議：2次腎臟移植　「李壽根深情守候」有洋蔥。（圖／翻攝自朴智妍IG）

▲李壽根老婆長期飽受疾病所苦。（圖／翻攝自朴智妍IG）

朴智妍轉發了一篇以「不尋求幫助的理由」為主題的貼文。內容中提到：「有人問我，為什麼不說自己很辛苦？因為大家都背負著自己的重擔，我不想再把我的負擔加在別人身上。」她坦言，自己一向習慣獨自安慰自己，不輕易向人求助，「所以，當我真的去找某個人的時候，或許是我真的撐不下去的那一天。」貼文中更有一句話格外引人深思：「經歷了無數次失望，最後得出的結論是最終能守護自己的人，只有自己。」

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朴智妍曾是造型師，2008年與李壽根結婚，育有兩個兒子。2011年懷上第二胎時，因妊娠中毒引發腎臟問題，隨後接受了父親的腎臟移植手術，並持續進行透析治療，不過，即便移植後的腎臟仍出現狀況，2021年8月，她被醫生建議進行第二次腎臟移植手術，健康情況讓外界相當關心。

此次朴智妍在社群平台上的吐露，似乎也反映出她長期以來面對病痛與生活壓力的堅韌與孤獨，讓不少粉絲留言為她加油打氣，希望她能繼續堅強、早日恢復健康。

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