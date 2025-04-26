不甩瘦子開嗆...ØZI為她現身了！　大方合唱同台

記者蔡琛儀／台北報導

Karencici昨（25日）舉辦演唱會，也是她相隔2年再度舉辦專場，她特別設定Dress Code為「睡衣」，邀請歌迷一起開睡衣派對、對打枕頭大戰，現場氣氛超歡樂。演唱會上更迎來嘉賓ØZI，以及專輯製作人兼男友KVN.，驚喜合體演出，為現場掀起高潮。

▲Karencici演唱會，迎來好友ØZI擔任嘉賓。（圖／華納音樂 x Boots n’ Cats Records提供）

昨晚演唱會一開場，Karencici以同名歌曲〈Made For You〉揭開序幕，接著她一連演唱〈It’s a Vibe〉、〈Use Me〉等新歌，並帶來精心編排的舞蹈環節，與四名女舞者一同演出〈R&B Girl〉、〈Love Me Hate Me〉、〈Baby I〉等歌曲，性感指數破表，她笑說：「今天舞台有風扇，希望有碧昂絲的感覺，畢竟我跟KVN.自稱是台北的碧昂絲跟Jay-Z。」

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演唱會中，ØZI驚喜現身，與Karencici合唱〈Say It To My Face〉，引爆全場尖叫，兩人繼3月ØZI演唱會後再度同台，默契十足，而她也邀請男友KVN.一起演唱〈Use Me〉、〈I’m Jealous〉，超級甜蜜，Karencici還放閃說：「所有MV跟音樂都是這位才子幫我做的。」

▲Karencici在演唱會上和男友KVN.甜蜜放閃。（圖／華納音樂 x Boots n’ Cats Records提供）

她介紹〈Go Luv Urself〉，時，自曝這首歌是發現自己遇到表裡不一的「朋友」，在憤怒狀態時完成的作品，同樣為搖滾曲風的作品還有〈Boys Are Stupid〉，Karencici笑說靈感是來自媽媽：「我幾乎每場演唱會都會幫我媽媽找一次男友，因為她的眼光實在是太差了，一直遇到渣男，特別是他的前任，所以我寫了這首歌。」她更順道替媽媽徵友：「如果大家認識什麼叔叔、舅舅甚至是弟弟都可以，適合就發連結給我，謝謝大家！」

▲▼Karencici昨晚開唱造型火辣。（圖／華納音樂 x Boots n’ Cats Records提供）

除了新專輯曲目，Karencici也翻唱SZA〈Open Arms〉、Billie Eilish〈Bird Of A Feather〉，並感性獻唱〈讓我做你的夢〉、夯曲〈愛你但說不出口〉等歌，演唱會尾聲，她驚喜現身二樓與歌迷近距離互動，最後更丟下枕頭開啟「枕頭大戰」，在與KVN.合唱〈I’m Jealous〉中完美謝幕。