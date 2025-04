不甩瘦子開嗆...ØZI為她現身了！　大方合唱同台

記者蔡琛儀/台北報導

Karencici昨(25日)舉辦演唱會,也是她相隔2年再度舉辦專場,她特別設定Dress Code為「睡衣」,邀請歌迷一起開睡衣派對、對打枕頭大戰,現場氣氛超歡樂。演唱會上更迎來嘉賓ØZI,以及專輯製作人兼男友KVN.,驚喜合體演出,為現場掀起高潮。

▲Karencici演唱會,迎來好友ØZI擔任嘉賓。(圖/華納音樂 x Boots n’ Cats Records提供)

昨晚演唱會一開場,Karencici以同名歌曲〈Made For You〉揭開序幕,接著她一連演唱〈It’s a Vibe〉、〈Use Me〉等新歌,並帶來精心編排的舞蹈環節,與四名女舞者一同演出〈R&B Girl〉、〈Love Me Hate Me〉、〈Baby I〉等歌曲,性感指數破表,她笑說:「今天舞台有風扇,希望有碧昂絲的感覺,畢竟我跟KVN.自稱是台北的碧昂絲跟Jay-Z。」

演唱會中,ØZI驚喜現身,與Karencici合唱〈Say It To My Face〉,引爆全場尖叫,兩人繼3月ØZI演唱會後再度同台,默契十足,而她也邀請男友KVN.一起演唱〈Use Me〉、〈I’m Jealous〉,超級甜蜜,Karencici還放閃說:「所有MV跟音樂都是這位才子幫我做的。」

▲Karencici在演唱會上和男友KVN.甜蜜放閃。(圖/華納音樂 x Boots n’ Cats Records提供)

她介紹〈Go Luv Urself〉,時,自曝這首歌是發現自己遇到表裡不一的「朋友」,在憤怒狀態時完成的作品,同樣為搖滾曲風的作品還有〈Boys Are Stupid〉,Karencici笑說靈感是來自媽媽:「我幾乎每場演唱會都會幫我媽媽找一次男友,因為她的眼光實在是太差了,一直遇到渣男,特別是他的前任,所以我寫了這首歌。」她更順道替媽媽徵友:「如果大家認識什麼叔叔、舅舅甚至是弟弟都可以,適合就發連結給我,謝謝大家!」

▲▼Karencici昨晚開唱造型火辣。(圖/華納音樂 x Boots n’ Cats Records提供)

除了新專輯曲目,Karencici也翻唱SZA〈Open Arms〉、Billie Eilish〈Bird Of A Feather〉,並感性獻唱〈讓我做你的夢〉、夯曲〈愛你但說不出口〉等歌,演唱會尾聲,她驚喜現身二樓與歌迷近距離互動,最後更丟下枕頭開啟「枕頭大戰」,在與KVN.合唱〈I’m Jealous〉中完美謝幕。