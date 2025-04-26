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暗黑系少女《星期三》原班人馬回歸　珍娜奧蒂嘉母女持續相愛相殺

記者蕭采薇／綜合報導

睽違3年，奇幻驚悚影集《星期三：第2季》終於宣布上線時間，並同時釋出正式前導預告。第2季一樣由監製提姆波頓擔任監製與導演，且第1季的主演再次回歸，包含主角珍娜奧蒂嘉、凱薩琳麗塔瓊絲、路易古茲曼等。此外，在第2季中也加入了許多全新角色，新舊演員組成夢幻陣容，將在奈落學院展開全新的奇幻故事。

▲《星期三：第2季》。（圖／Netflix提供）

▲《星期三》第二季將於8月與觀眾見面。（圖／Netflix提供）

釋出的正式前導預告的開頭中，「星期三」（珍娜奧蒂嘉飾）即將返回奈落學院，在機場的她遲遲過不了安檢，這時她才從身上拿出大量的武器像是電擊棒、手指虎以及多把大刀，以及她的好夥伴小手。

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▲《星期三：第2季》。（圖／Netflix提供）

▲《星期三：第2季》小手一樣超萌。（圖／Netflix提供）

這次返校不只有他自己一個人，她的弟弟帕斯利阿達（艾薩克奧爾多內斯飾）也即將進入奈落學院就讀。在奈落學院，依舊有她的朋友伊妮辛克萊（愛瑪梅耶斯飾），除此之外，那裡還有許多新的敵人和災難在等待著他，星期三將被捲入一場令人毛骨悚然的超自然新謎團。

▲《星期三：第2季》。（圖／Netflix提供）

▲《星期三》第一季的演員們回歸。（圖／Netflix提供）

充滿暗黑、懸疑以及屬於星期三式的歡笑與幽默即將回歸奈落學院，星期三的母親也說道：「只要有命案，以及騷亂，就絕對有阿達一族。每個家庭都有黑幕，星期三，這些黑幕都會有血腥後果」《星期三：第2季》第1部8月6日上映；第2部預計9月3日於Netflix上線。

 

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星期三, 珍娜奧蒂嘉, 凱薩琳麗塔瓊絲

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