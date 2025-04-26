直擊／方毅家回台灣坐C位！領隊友n.SSign見記者　虧老母：大費周章化妝

記者吳睿慈／台北報導

台灣男孩方毅家2023年以韓國團體n.SSign出道，團體週末即將在台北舉辦見面會，他光榮返鄉，26日中午與成員HUIWON、KAZUTA、HANJUN、SUNGYUN、ROBIN、DOHA等人接受台灣媒體聯訪，甫出場就很活躍，他自虧：「回台灣才坐c位！」連團員都笑喊難得看到方毅家這麼多話，他更擬了一日台北遊玩行程，吃早餐店、喝手搖飲還有夜市與宵夜永和豆漿。

▲方毅家回台灣坐C位，領隊友n.SSign接受台灣媒體聯訪。（圖／記者吳睿慈攝）



方毅家出道後首次返台正式與媒體見面，他相當活潑，除了坐C位以外，還教學成員講中文「我是小狗狗」、「我是性感波妞」，他幽默解釋：「成員用ChatGPT翻譯出來再問我！」過去他們常在日本活動，反而是隊長知念和汰比較多話，他稱讚方毅家訪談很順暢：「之前都我在發言，現在居然換過來了，我給方毅家120分！」場面很熱絡。

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▲方毅家列出一日台北行程很道地。（圖／記者吳睿慈攝）



n.SSign首次訪台，方毅家列出一日行程，指定要去早餐店吃鮪魚蛋餅，中午太熱卻逛百貨公司，接著買手搖飲滿，下午的話去九份或淡水老街，晚上則是夜市，「吃鹹酥雞、甜不辣、豬血糕、雞心、雞胗不要加辣、就可以睡覺、半夜很餓、可以去永和豆漿！」行程非常道地。

方毅家過去曾在社群平台提到徐薇的經典台詞「I can teach you better.」，他自招：「我真的沒有學過，我學的是吉得堡英語，只是她台詞在我的腦袋非常深刻，平常我這樣講話，不知道大家這麼喜歡！」從小就是電視兒童，經常收看《康熙來了》，才會記下台詞。

▲n.SSign首次在台灣舉辦見面會。（圖／記者吳睿慈攝）



N.SSign週末即將在台見粉絲，方毅家幽默喊話：「我是跟第一次跟成員回家鄉表演，除了緊張，但不知道粉絲會不會喜歡，希望大家多期待我們公演，喜歡的話，請按讚分享開啟小鈴噹！」至於家人是否會到場看演出，他說：「會！我的家人有12人會來，我沒有在他們面前表演過，也沒說過韓文，我滿緊張的，我怕她拉紅布條！」他現場虧媽媽：「我媽有點緊張還問我『要不要化妝』，我個人覺得他滿大費周章的。」全場笑出來。