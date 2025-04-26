ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／方毅家回台灣坐C位！領隊友n.SSign見記者　虧老母：大費周章化妝

記者吳睿慈／台北報導

台灣男孩方毅家2023年以韓國團體n.SSign出道，團體週末即將在台北舉辦見面會，他光榮返鄉，26日中午與成員HUIWON、KAZUTA、HANJUN、SUNGYUN、ROBIN、DOHA等人接受台灣媒體聯訪，甫出場就很活躍，他自虧：「回台灣才坐c位！」連團員都笑喊難得看到方毅家這麼多話，他更擬了一日台北遊玩行程，吃早餐店、喝手搖飲還有夜市與宵夜永和豆漿。

▲▼方毅家回台灣坐C位！領隊友n.SSign見記者　虧老母：大費周章化妝。（圖／記者吳睿慈攝）

▲方毅家回台灣坐C位，領隊友n.SSign接受台灣媒體聯訪。（圖／記者吳睿慈攝）

方毅家出道後首次返台正式與媒體見面，他相當活潑，除了坐C位以外，還教學成員講中文「我是小狗狗」、「我是性感波妞」，他幽默解釋：「成員用ChatGPT翻譯出來再問我！」過去他們常在日本活動，反而是隊長知念和汰比較多話，他稱讚方毅家訪談很順暢：「之前都我在發言，現在居然換過來了，我給方毅家120分！」場面很熱絡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼方毅家列出一日台北行程很道地。（圖／記者吳睿慈攝）

▲方毅家列出一日台北行程很道地。（圖／記者吳睿慈攝）

n.SSign首次訪台，方毅家列出一日行程，指定要去早餐店吃鮪魚蛋餅，中午太熱卻逛百貨公司，接著買手搖飲滿，下午的話去九份或淡水老街，晚上則是夜市，「吃鹹酥雞、甜不辣、豬血糕、雞心、雞胗不要加辣、就可以睡覺、半夜很餓、可以去永和豆漿！」行程非常道地。

方毅家過去曾在社群平台提到徐薇的經典台詞「I can teach you better.」，他自招：「我真的沒有學過，我學的是吉得堡英語，只是她台詞在我的腦袋非常深刻，平常我這樣講話，不知道大家這麼喜歡！」從小就是電視兒童，經常收看《康熙來了》，才會記下台詞。

▲▼方毅家回台灣坐C位！領隊友n.SSign見記者　虧老母：大費周章化妝。（圖／記者吳睿慈攝）

▲n.SSign首次在台灣舉辦見面會。（圖／記者吳睿慈攝）

N.SSign週末即將在台見粉絲，方毅家幽默喊話：「我是跟第一次跟成員回家鄉表演，除了緊張，但不知道粉絲會不會喜歡，希望大家多期待我們公演，喜歡的話，請按讚分享開啟小鈴噹！」至於家人是否會到場看演出，他說：「會！我的家人有12人會來，我沒有在他們面前表演過，也沒說過韓文，我滿緊張的，我怕她拉紅布條！」他現場虧媽媽：「我媽有點緊張還問我『要不要化妝』，我個人覺得他滿大費周章的。」全場笑出來。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

周杰倫今年「演唱會變少」　「年紀越大希望工作越少」

推薦閱讀

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

人氣實況主「偷吃AV女優」宣告離婚！　小三致歉控：被騙上床

人氣實況主「偷吃AV女優」宣告離婚！　小三致歉控：被騙上床

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕「方框標示」曝噩耗

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕「方框標示」曝噩耗

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！ 　網一看全被感動了

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！ 　網一看全被感動了

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

「G卡姐夫」涉詐騙妻子發10聲明！悲喊：我的世界已崩塌…提1請求

「G卡姐夫」涉詐騙妻子發10聲明！悲喊：我的世界已崩塌…提1請求

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮

跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

無辜遭G卡姐夫牽連！蔡阿嘎親澄清「非團隊一員」：連朋友都不算

無辜遭G卡姐夫牽連！蔡阿嘎親澄清「非團隊一員」：連朋友都不算

鍾明軒揪4同行發文暗諷他　「不爽被踩一腳」曝私下道歉內幕

鍾明軒揪4同行發文暗諷他　「不爽被踩一腳」曝私下道歉內幕

王菲終於來了！　現身挺謝霆鋒演唱會…1舉動甜到全網暴動

王菲終於來了！　現身挺謝霆鋒演唱會…1舉動甜到全網暴動

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎8旬阿嬤驚傳逝世！家人深夜發聲「有空來夢裡聊聊天」網鼻酸

人氣實況主「偷吃AV女優」宣告離婚！　小三致歉控：被騙上床

24歲大陸女星夏依丹離世！《無憂渡》片尾字幕「方框標示」曝噩耗

羅志祥媽媽罹阿茲海默症「突宣布重大決定」！ 　網一看全被感動了

韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

吳亦凡「性犯罪」入獄4年又涉新罪嫌！見律師戴頭套…牢房生活曝

「G卡姐夫」涉詐騙妻子發10聲明！悲喊：我的世界已崩塌…提1請求

王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮

跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

無辜遭G卡姐夫牽連！蔡阿嘎親澄清「非團隊一員」：連朋友都不算

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

方毅家, n.SSign, HUIWON, KAZUTA, HANJUN, SUNGYUN, ROBIN, DOHA

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 趙露思「生病也天天化妝」稱：尊重自己！　掀網友兩派論戰
  2. 張懷秋邀20年摯友王陽明聊人生低潮　「做兄弟」演技遭質疑：你到底行不行？
  3. 漫畫家爆「前任對正妹獻殷勤」　織織分手2年酸：倒胃口
  4. 李多慧煞到韋禮安眼冒粉紅泡泡　粉絲窩啦啦隊排名掉到第三也回應了
  5. 暗黑系少女《星期三》原班人馬回歸　珍娜奧蒂嘉母女持續相愛相殺
  6. 李多慧現身熱舞粉絲暴動　談與全恩菲恩怨嚴肅「完全不可能」
  7. 《嘻蓋骨男孩》表態解放巴勒斯坦　台上喊「去你的以色列」惹死亡威脅
  8. 《不可能的任務》阿湯哥高空攀機翼驚險畫面曝　劇組北極拍攝全員凍僵
  9. 港女星3歲兒「罹罕病天使綜合症」！　赴美治療1年崩潰爆哭
  10. 永野芽郁女主戲份被砍「預告洩徵兆」！日媒揭最慘下場：2個人換掉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366