白種元跌落神壇！曾豪爽付他5億5千萬宣傳　地方單位切割：停止合作

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「廚神」白種元是婆媽熱愛的廚師，經常看著他的頻道煮飯，他在韓經營多間連鎖餐廳，堪稱是全韓最會賺的料理家。怎料，他年初牽扯進公司各種產地標示不實等欺騙消費者的爭議，甚至被爆出濫用權力，優良形象一夕間墜毀，近日，就連曾與他合作過的「麟蹄郡」也切割，揚言「今年慶典不再合作」。

▲白種元跌落神壇，近來負面爭議不斷。（圖／CFP）



白種元經營的YouTube頻道題材多元，只要出手宣傳各城市鄉村美食，皆會引起極大迴響，他分別在2024年6月9日、7月8日上傳過位於江原道北部麟蹄郡的宣傳廣告，目的為講述一年一度節慶背後的辛苦談，兩支影片獲得為85萬和56萬的觀看次數。

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宣傳影片效益良好，不過，麟蹄郡請到白種元也確實花了不少錢，據《世界日報》報導，麟蹄郡用於節慶宣傳預算為韓幣19億5千萬，其中付給白種元共為5億5千萬韓元（約台幣1375萬元），佔了宣傳費用28%，是佔比最大的一筆支出。

▲曾與白種元合作的縣市一個個切割。（圖／CFP）



隨著白種元負面爭議如雪球般越滾越大，麟蹄郡相關人士也在24日出面切割，表示今年慶典不再與白種元合作，「我們不斷地強調潔淨的形象，但白代表近期逐漸失去信任度，我們覺得不太合適，沒理由要一起遭受非議批評」，白種元爬得越高、摔得越重，優良形象一夕間毀掉。