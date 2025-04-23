記者劉宜庭／綜合報導

「木木老師」與「凱哥」是命理界的夫妻檔，小倆口合作經營YouTube頻道「算命夫妻」，憑藉命理與生活分享走紅，近日更一起上節目分享婚姻細節，竟自爆當年交往主要原因是因為算命，「他不是真的喜歡我。」

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▲木木老師上節目爆料。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



木木老師與凱哥結婚3年，近日一同上節目《11點熱吵店》，她意外揭露兩人交往的初衷，竟是「因為算命」。兩人從大學時期就在一起，「加起來應該也差不多十年」，然而她在節目中語出驚人地說：「他後來有跟我承認，他當初真的只是因為算命而跟我在一起，他不是真的喜歡我。」這番話一出，令現場一片錯愕。

▲凱哥坦言因為家傳命理，父母希望他能找八字合的對象。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



此話一出，凱哥立刻舉牌「我有罪」，面對主持人Melody追問「真的假的？」他坦言，自己從小生長在命理世家，「我們家是家傳的，從以前就是學命理」，也因此父母相當重視命理契合，會特別希望他找一個「跟我命理有合的」、「符合命理學」的對象。

沈玉琳再次確認：「所以你不喜歡這個人，但是她在命理上跟你是合的，基於這個原因？」凱哥坦承：「對，不喜歡，剛開始不喜歡，日久生情。」讓Melody驚呼「天哪這好特別」。

▲雖然剛開始不喜歡，但凱哥後來日久生情，如今與木木老師結婚3年。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）