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白種元品牌下滑！徹底清算「4餐廳全國0間店」　店主陸續退出

記者張筱涵／綜合報導

由知名料理研究家兼節目主持人白種元所領導的餐飲集團「The Born Korea」，近期傳出旗下多個加盟品牌經營困難，部分品牌已進入實質性清算階段。

組圖▲白種元。（圖／CFP）

▲白種元。（圖／CFP）

根據韓媒《EBN》與業界消息，截至2023年底，包括「高速烏冬」、「Quick Ban」、「白鐵板0410」及「樂園牛腸」等4個品牌，全韓加盟門市數皆為0，形同全面撤出市場。

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其中，「樂園牛腸」自2021年啟動後，雖於2023年完成加盟資訊公開，但至今僅在首爾舍堂地區維持一家直營門市，未能擴展加盟體系。其餘3品牌甚至連直營據點都已消失，「白鐵板0410」去年雖一度開設3家門市，但全數關閉；而「高速烏冬」與「Quick Ban」則從去年至今未曾出現開店或關店紀錄，實質處於停業狀態。

此外，「Go to Wok」與「成成食堂」等品牌也面臨類似困境，僅在國內各剩1家門市，且皆無直營店支援，使品牌存續性備受質疑。

業界指出，直營店是餐飲連鎖體系中關鍵的基礎設施，不僅能做為標準化示範，更是新菜開發與教育訓練的重要場域。The Born Korea如今不僅直營資源縮減，近期因白種元涉及爭議引發的「經營者風險」更進一步打擊加盟主信心，部分原本經營穩定的品牌亦傳出店主退出、轉換品牌的跡象。

雖然The Born Korea尚未正式宣布上述品牌全面退出市場，但綜合目前營運狀況與市場表現，這些品牌實際上已處於停擺狀態。

據統計，The Born Korea目前共擁有25個品牌，但2023年當中有16個品牌的門市數量出現下滑，除了「Paik’s Coffee（빽다방）」、「香港飯店0410」、「站前烏冬」等主力品牌外，多數品牌皆未展現穩定成長性。

餐飲業界人士表示：「The Born Korea長期以來就因品牌數量過多、業種過於分散而備受質疑，雖靠白種元的名人效應撐起聲勢，但近期因個人爭議爆發，導致品牌信賴度與加盟主離心同步惡化，整體連鎖體系陷入風險。」

該人士亦指出：「餐飲連鎖最核心的是消費者與加盟主的信賴，如今已有多家加盟店受此影響遭遇實質損失，與之合作的供應商也陷入兩難，目前來看，那些尚未建立品牌力的項目恐難再翻身。」

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