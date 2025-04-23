童星出身難敵陰霾！《挪亞方舟》蘇菲奈威德離世　得年24歲

記者張筱涵／綜合報導

曾在童年時期與蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）和羅素克洛（Russell Crowe）等國際影星同台演出的美國童星蘇菲奈威德（Sophie Nyweide）不幸辭世，得年24歲。她的家人透過線上訃聞證實消息，並表示蘇菲於4月14日過世，未公開具體死因。

▲童星時期的蘇菲奈威德。（圖／達志影像／美聯社）



蘇菲2000年出生於佛蒙特州伯靈頓，一生大多數時間生活於佛蒙特與紐約，6歲時即憑電影《Bella》展開演藝之路，之後陸續演出影集《法律與秩序》以及電影《然後是愛》、《婚禮上的瑪格》等，她2009年在電影《Mammoth》中飾演蜜雪兒威廉絲與蓋爾賈西亞貝納的女兒，2014年則在《挪亞方舟》（Noah）中與羅素克洛對戲，展現出亮眼童星潛力。

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蘇菲的家人在訃聞中形容她為「創意十足、智慧超齡、熱愛冒險且溫柔善良的女孩」，並透露她「最開心的時候是在片場化身為另一個人」。雖然她生前歷經心理掙扎，並透過文字與繪畫記錄心境，但最終仍難敵命運帶來的痛苦，家人也提到，包括親友、治療師與執法單位等都曾嘗試協助她走出陰霾，無奈未能改變結果。

為紀念蘇菲，家屬呼籲大眾將悼念之意轉化為對「RAINN」（美國最大反性暴力組織）的捐款，並表示追思會將於稍後公告。