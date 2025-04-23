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周予天戀上「地表最美女騙子」！直擊甜蜜回家過夜　IG探班照露餡

周予天和曾演出《麻辣鮮師》電影版的柯詠云正在交往中。（圖／翻攝自周予天、柯詠云IG）

▲周予天和曾演出《麻辣鮮師》電影版的柯詠云正在交往中。（圖／翻攝自周予天、柯詠云IG）

圖文／CTWANT提供

男星周予天近期自組工作室，並推出新歌〈Blueskies & Heartaches〉，除了在事業上有新氣象，感情上也有了新發展。時報周刊CTWANT接獲爆料，周予天正和《麻辣鮮師》電影版《王牌教師麻辣出擊》中飾演「琪琪」一角的柯詠云交往中，而面貌姣好的柯詠云，過去登上新聞版面竟是因為父母涉詐欺，她被指為「利用美貌接近下手目標」的共犯，因此和媽媽溫之韻一同被網友封為「地表最美女騙子」。而本刊也在4月16日直擊周予天和女友在與朋友聚餐後，兩人一起返家。

周予天與一名女性友人先前往一家餐廳，隨後柯詠云也獨自抵達與他會合。（圖／本刊攝影組）

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▲周予天與一名女性友人先前往一家餐廳，隨後柯詠云也獨自抵達與他會合。（圖／CTWANT提供）

包含周予天和柯詠云在內的男男女女3對共6人，結束用餐後仍意猶未盡地在餐廳門口聊天。（圖／本刊攝影組）

▲包含周予天和柯詠云在內的男男女女3對共6人，結束用餐後仍意猶未盡地在餐廳門口聊天。（圖／本刊攝影組）

4月16日下午5點半左右，周予天與一名女性友人健完身，一路從台北市大安區散步到松山區一家高級日式燒肉餐廳，半小時的路程中兩人有說有笑，而柯詠云則是晚了7分鐘獨自抵達餐廳。晚間9點，經過約3小時的餐敘，包含周予天在內的男男女女3對共6人，結束後仍意猶未盡地在餐廳門口聊天。

周予天和女性友人聊天聊得很嗨，後方的柯詠云反而感覺插不上嘴。（圖／本刊攝影組）

▲周予天和女性友人聊天聊得很嗨，後方的柯詠云反而感覺插不上嘴。（圖／本刊攝影組）

結束與友人聚會後，兩人一起離開準備去搭車。（圖／本刊攝影組）

▲結束與友人聚會後，兩人一起離開準備去搭車。（圖／本刊攝影組）

仔細一看，周予天與一起健身的女友人聊得開心，而正牌女友柯詠云卻被「晾」在一旁，似乎插不上話。聊了幾分鐘，眾人相互道別後，周予天與柯詠云走到路旁等車。多元計程車一到，周予天自己開門鑽進車子，女友隨後進車關門，彼此互動看似少了點情侶間的體貼與甜蜜感。10幾分鐘後先在某大樓下車並走進停車場取車，9點39分回到男方位於新北市的住處。

計程車一到，周予天先自顧自地開門鑽進車子，女友隨後進車關門。（圖／本刊攝影組）

▲計程車一到，周予天先自顧自地開門鑽進車子，女友隨後進車關門。（圖／本刊攝影組）

兩人搭計程車到某大樓停車場取車，由周予天開車和女友一同返回住處。（圖／本刊攝影組）

▲兩人搭計程車到某大樓停車場取車，由周予天開車和女友一同返回住處。（圖／本刊攝影組）

其實從周予天和柯詠云兩人的社群，可以發現不少交往的蛛絲馬跡，女方甚至大方貼出探班周予天的照片，還標註著「大寶貝的應援團來了」，後面還貼上寶寶和愛心的圖案，對於戀情沒特別遮掩。而在4月16日這晚和友人的餐敘前，柯詠云獨自在下午3點17分離開周予天的家搭乘多元計程車，而周予天則在15分鐘後開車出門。此外，本刊也在15日晚間8點半，直擊在東區吃完一人晚餐的柯詠云，獨自搭乘計程車回到周予天家，而屋主人周予天則在9點43分駕車回家，直至次日凌晨都未見兩人出門。

仔細觀察周予天和柯詠云互動除了相當日常外，柯詠云也已如同女主人一般，可以自由進出男方家門。（圖／本刊攝影組）

▲仔細觀察周予天和柯詠云互動除了相當日常外，柯詠云也已如同女主人一般，可以自由進出男方家門。（圖／本刊攝影組）

從周予天和柯詠云兩人的社群，可以發現不少交往的蛛絲馬跡，女方甚至大方貼出探班周予天的照片。（圖／翻攝自周予天、柯詠云IG）

▲從周予天和柯詠云兩人的社群，可以發現不少交往的蛛絲馬跡，女方甚至大方貼出探班周予天的照片。（圖／翻攝自周予天、柯詠云IG）

根據本刊幾天的觀察下來，接連在11、15日都直擊到柯詠云已經如同女主人一般，可以自由進出男方家門。看來雙方的感情發展相當進階，但是平時兩人似乎各忙各的，男生近期除了趕拍戲之外，休閒活動就是打網球和健身，而女方則是逛街、購物和會友，生活各自精彩。

本刊多日拍到周予天和柯詠云返回同一住所，16日晚間和朋友聚餐後，兩人更一起返家。對於和女方關係？周予天透過窗口回應本刊表示：「跟女方是住同一社區的好朋友，平常也會一起運動、一起出門回家，就是一群好朋友。」

延伸閱讀
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