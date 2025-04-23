「小龍女」昆娜密會味全龍球星！　大樓管理員目擊親密舉動

▲4/14 17：40原來昆娜（左）一邊跟管理員閒聊，一邊在等待張祐嘉（右）來接她上樓，彼此親暱的動作不言可喻兩人關係。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

「小龍女」昆娜（Queena）被形容有張清新無害的臉蛋，以及隱藏在衣服底下的「暴力身材」，在棒球與籃球的應援界有著頗高人氣，更有粉絲形容她是「寶藏女孩」。

與此同時，關於昆娜的都市傳說也沒少，今年初更傳她已婚、有小孩，只是也有人認為造謠而已，總之她的私生活，一時成為社群上非常熱門的話題。更八卦的是，昆娜甚至被爆正與同是味全龍的職棒球員交往中，由此得知龍隊之內並沒有流行所謂的「禁愛令」。

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本刊經過好一陣子的調查發現，上述八卦並不是空穴來風。4月14日下午1點多，本刊直擊沒有比賽的張祐嘉，從台北市立天母棒球場離開後，先走入附近的「蝦皮店到店」，但出來手上沒拿東西，反而鬼鬼祟祟地駐足騎樓，一直在當低頭族使用手機。

▲4/14 13：32張祐嘉離開台北天母棒球場，駐足「蝦皮店到店」附近忙著用手機；當天他也沒在二軍出賽。（圖／鏡週刊提供）

10分鐘後，一輛多元計程車接了張祐嘉，把他載到台北市錦州街的一間速食店；張祐嘉在裡頭用餐完畢，還拿了外帶紙袋、找了一輛共享機車，然後騎著揚長而去。而張祐嘉最後的目的地，竟然是去了民生西路上一處大樓。

▲4/14 13：36後來張祐嘉坐上一輛多元計程車離開，前往速食店用餐。（圖／鏡週刊提供）

▲4/14 14：52離開速食店後，張祐嘉的手上還拿著外帶用的紙袋。（圖／鏡週刊提供）

▲4/14 14：55張祐嘉改騎共享機車離開，沒想到是要去與昆娜見面。（圖／鏡週刊提供）

▲4/14 17：39稍晚昆娜抵達，沒有直接上樓，反而杵在門口與管理員討論事情。（圖／鏡週刊提供）

本刊稍晚又直擊昆娜抵達同棟大樓，但她現身之後並沒有直接上去，反而是站在門口跟大樓管理員一陣閒話家常；聊著聊著，昆娜還指著位於管理員對面、上方的螢幕，接著指手畫腳，看來兩人關係非常熟稔。過沒多久，張祐嘉搭著電梯下樓接昆娜了！昆娜則以雀悅的小跳步熱情回應張祐嘉，彷彿是把管理員當自己人沒在防的。

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社群網站與本刊讀者爆料昆娜已婚、有小孩？對此掌管「小龍女」的負責人已讀未回，所以無法獲知她的回應。





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