從夜店保鑣到「最前衛教宗」！　4部電影盤點方濟各88年傳奇人生

記者蕭采薇／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日以88歲高齡辭世，結束2013年以來逾12年任期。做為天主教最高領袖，方濟各其實也是位相當另類的教宗，不但是有史以來第一位出身拉丁美洲的教宗，在成為神職人員前，他還曾經是夜店的保鑣。

▲方濟各不但是有史以來第一位出身拉丁美洲的教宗，在成為神職人員前，他還曾經是夜店保鑣。（圖／海鵬提供）

教宗方濟各，原名豪爾赫·馬里奧·伯格里奧，於1936年12月17日出生於阿根廷布宜諾斯艾利斯。他不僅是成為首位來自拉丁美洲的教宗，也是首位耶穌會出身的教宗，以平易近人以及對弱勢群體的關懷而聞名，並積極推動教會改革，社會正義。

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這樣一位傳奇人物，當然也有不少以他為主題的電影。《ETtoday星光雲》盤點以下四部電影，一起懷念這位最前衛的教宗。

《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》

▲教宗方濟各因為有感於世界貧苦人太多，於是一反過去信徒朝聖習慣，改由他自己去「朝聖」群眾。（圖／海鵬提供）

教宗方濟各以「友善親民、關懷弱勢」形象受到世人愛戴，甚至曾當選「TIME」時代雜誌年度風雲人物，疫情前每年都吸引超過660萬名信眾前往梵蒂岡朝聖，幾乎為前任教宗本篤十六世在位時的三倍之多。

在電影《在旅途中：方濟各的朝聖之旅》中，教宗方濟各因為有感於世界貧苦人太多，許多人終其一生都不可能到梵蒂岡朝聖。他於是一反過去信徒朝聖習慣，改由他自己去「朝聖」群眾，前往民眾生活的地方，第一手了解世人的問題與悲傷。

▲教宗方濟各與美國前總統拜登（左）。（圖／海鵬提供）

教宗頂著八十多歲高齡，堅持體現「讓教會走入人群、貼近大眾」的使命，在10年任期中、出訪37次、走遍53個國家，見證世界的現況與殘酷的現實，並傳遞反戰的訊息、提倡和平與團結。

《教宗與他的12件收藏》

《教宗與他的12件收藏》罕見由梵蒂岡官方出品，也是史上首位教宗談論藝術的電影。方濟各選出的12件收藏，包括古埃及時期崇拜太陽神的方尖碑，古希臘羅馬的落難雕塑《英雄軀幹》，米開朗基羅的輝煌壁畫《創世紀》，乃至以廢材重生的雕塑《工人的基督》等，都是來自不同時期、並禁得起時間考驗的傳世珍品。

▲《教宗與他的12件收藏》中，包括一輛跨越教區行善、慰藉無數信眾的30年老車「雷諾4型」。（圖／海鵬提供）

有趣的是，一輛跨越教區行善、慰藉無數信眾的30年老車「雷諾4型」，也獲選藝術收藏之列，教宗甚至為它放棄BMW座車。方濟各作風低調簡樸，即使擁有豪華名車卻鮮少搭乘，就連他當選教宗那天，都還是與其他主教一起搭乘小巴士進城。

《教宗的承繼》

《教宗的承繼》由「奧斯卡影帝」安東尼霍普金斯和強納森普萊斯主演，是一部以創新的手法講述了教宗本篤十六世與教宗方濟各之間關係的傳記電影。

▲《教宗的承繼》由「奧斯卡影帝」安東尼霍普金斯（右）和強納森普萊斯（左）主演。（圖／Netflix提供）

影片主要圍繞著2005年和2013年兩次教宗選舉，探討了兩位教宗之間的思想衝突和理念差異。影片描繪了教宗本篤（安東尼霍普金斯飾）在任期內面臨的種種挑戰，以及對教會現狀的悲觀看法。而教宗方濟各（強納森普萊斯飾）則帶來了全新的視角，他以一種更接地氣、更注重人性和社會公正的方式來理解和實踐信仰。

《秘密會議》

目前仍在院線上映中的《秘密會議》，雖然是虛構人物的故事，但正是講述天主教教宗離世後，選出新主教的一系列角力過程。故事敘述，紅衣主教勞倫斯受命領導史上最古老的選舉之一「新任教宗選舉」。幾輪投票後，新任教宗人選始終沒有結果。他卻發現自己處於一場可能動搖人類未來的陰謀的中心，而這場秘密會議充滿謎團及猜忌。

▲《秘密會議》雖是虛構的人物和故事，但小說作者羅伯特哈里斯，正是在2013年時關注到教宗方濟各的秘密會議，而萌生的創作念頭。（圖／傳影互動提供）

事實上，小說作者羅伯特哈里斯，正是在2013年時關注到教宗方濟各的秘密會議報導，就萌生的創作念頭。他表示：「看到紅衣主教們的臉孔，他覺得他們更像是政客、而不像是神職人員。」爾後，他找到機會參觀了紅衣主教們在秘密會議期間停留的「聖瑪爾大之家」（Casa Santa Marta），以及投票進行的西斯汀教堂（SistineChapel）等地，更幫助了他在創作期間的想像與靈感。