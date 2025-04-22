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獨家／「台灣第一女打仔」楊麗菁看破獲利了結　脫手二十年房產原因曝光

記者葉文正／台北報導

過去以電影《皇家師姐》系列，在香港闖出一片天的「台灣第一女打仔」楊麗菁，近年來忙照顧爸媽，比較少有時間拍戲，但她最近趁著有空，到中國大陸深圳與羅湖，賣出兩間房產，只拿回台幣約一千萬元左右，她表示：「現在要住家才比較有行情，我的是辦公室，若不出清還要繳管理費，算算划不來只好賣了。」

▲楊麗菁專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊麗菁希望活出自己，對投資很小心。（圖／記者林敬旻攝）

楊麗菁近年少拍戲，算算去年拍了一部戲，《赴山海》，與陳毅、張智霖、呂頌賢，邱心志，古力娜扎等藝人聯合演出，她透露：「這部戲需要江湖各大門派，我飾演峨嵋掌門，就這樣又跟老朋友演了一回。」

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▲楊麗菁專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊麗菁透露想搬家。（圖／記者林敬旻攝）

不過趁著最近空閒下來，楊麗菁也透露：「我處理掉快二十年的房地產，本來是租給別人當辦公室，以前租金很好，疫情後開始很難租出去，都在家裡開直播，以前是租給人家做展銷廳，後來就沒了，我還有間店面在上海，也租不掉，現在是先把羅湖跟深圳的辦公室處理掉，現在是住家行情好。」

▲楊麗菁專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊麗菁有台灣第一女打仔封號。（圖／記者林敬旻攝）

提到這兩間房產購買緣由，楊麗菁也提到：「當初是香港朋友帶我去買，想說我把香港房子賣掉，但是錢放在銀行，錢會越領越少，當時只是搭火車過去深圳，刷個卡，就買了兩間商辦，只是疫情改變了好多，讓我措手不及。光一個月管理費，就要六千多人民幣，約3萬元台幣，每個月三萬元在燒，這次是小小獲利就賣掉，等於這二十年來賺到房租。剩下上海店面，大概是兩層樓，一樓一百多平方米，上下加起來是120坪左右，在花橋區，上海邊上，從花橋20分鐘就到上海市區，當初跟台商一起買下來，幸好這間沒有管理費，不然也得脫手。」

▲楊麗菁專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲她建議年輕人也可投資買黃金。（圖／記者林敬旻攝）

而她在台灣目前也有房產，是58坪的大安區房子，已買15年了，也想更換，「因為停車位的問題，10幾年買，停車位都沒有，我喊價到六百萬都買不到停車位，所以被迫要換房，不然沒地方停車，房子市價6千多萬，是30幾年房子，當初房子也花三、四百萬裝潢，未來盼找屋況好一點的，最近很忙，都在弄房子的事情。因為現在新房子的公設比太高，會買不下去，馬來西亞我也有投資一間，比較實坪。台灣現在新成屋的新房子說是四十幾坪，市內只有十幾坪，我的優勢是公設比好，管理也好，地段屋況都好，是屋況好的中古屋。

至於其他方面投資，楊麗菁也說：「股票以前沒賺到，我想我沒有那個命，基金則是有小小投資，很久以前就是買黃金跟美金定存，黃金從三千元開始買，現在一錢要一萬三，從三千元漲到一萬三很棒的，很多年輕人每年買五兩的鍊子，現在一兩十三萬。目前我累積了幾十兩黃金，大概有上百萬。」仍是以房產為投資主力。

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