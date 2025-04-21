54歲韓星高賢廷「凍齡素顏近照」曝光！　4月前急送醫憔悴插管

記者黃皓瑋／綜合報導

54歲的南韓女星高賢廷（고현정），曾演出《假面女郎》、《善德女王》等多部影視作品，並曾獲百想藝術大賞最高榮譽「大獎」肯定。向來保養得宜的她，昨（20日）大方在社群平台分享素顏近照，凍齡外表引發大批網友驚嘆。

▲高賢廷赴美出席活動。（圖／翻攝自Instagram／atti.present）



高賢廷近期前往美國紐約出席時裝秀活動，昨日她在IG更新動態，發文寫下「在首爾」，似乎透露自己已經返回南韓。她同時也曬出1張自拍近照，只見畫面中的她以素顏狀態現身，雖然略顯疲態，仍難掩與年齡不符的美貌。貼文一出讓網友紛紛大讚「好漂亮」、「不化妝也很美」，也有不少網友留言希望她好好休息，不要太過勞累。

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▲高賢廷大方曬出素顏近照。（圖／翻攝自Instagram／atti.present）



事實上，高賢廷過去曾自曝有健康問題，還曾因病痛倒下而向路人求助，去年12月她的經紀公司則突然宣佈她健康惡化，被緊急送進醫院，引發外界擔憂。直到今年1月她才透露自己其實經歷了1場手術，同時曬出躺在病床上，插著氧氣管的憔悴照片，讓粉絲相當不捨。

▲高賢廷先前被緊急送醫開刀。（圖／翻攝自Instagram／atti.present）

