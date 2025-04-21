GJ蔣卓嘉改編理想混蛋神曲！　合體薩摩耶嗨喊：超療癒

▲GJ蔣卓嘉改編理想混蛋的經典情歌〈不是因為天氣晴朗才愛你〉。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

GJ蔣卓嘉推出全新音樂計畫《Chill你的HIT SONG》，改編理想混蛋的經典情歌〈不是因為天氣晴朗才愛你〉，這首歌對GJ來說意義非凡，他從第一次聽見這首歌，就在旋律與歌詞中產生強烈共鳴，原曲是以木吉他與vocal為主軸，GJ將歌曲改編以電吉他為基底，層層堆疊聲響。

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▲▼GJ蔣卓嘉和狗狗一同入鏡拍攝單曲封面。（圖／索尼音樂提供）



GJ說：「希望能透過改編版的〈不是因為天氣晴朗才愛你〉，輕輕陪你走過生活的高低起伏，也讓喜歡〈不是因為天氣晴朗才愛你〉的聽眾，感受到耳目一新的感動。」單曲封面由一隻超chill的薩摩耶當主角，牠躺在海灘椅上、抱著吉他曬太陽，整個畫面超級放鬆，完全呼應這首歌的輕鬆氛圍。

而MV也由可愛的薩摩耶Elsa擔綱演出主角，拍攝當天，牠一現身，可愛的模樣就征服全部拍攝團隊，更讓GJ開心不已，讓GJ想起自己小時候在澳洲也養過薩摩耶狗狗，頻頻主動和Elsa玩起來，GJ說：「雖然牠已經離開了，但跟Elsa的互動，讓我想起以前好多熟悉又溫暖的回憶。」從Elsa的眼神裡，GJ就能感受到一種很深的療癒與情感連結，直說：「整個拍攝過程讓我有種久別重逢的感覺。」

