快訊／69歲鄭進一罹膀胱癌！　36次化療「性能力變差」：活到70歲也夠了

▲鄭進一自爆罹膀胱癌。（圖／高雄流行音樂中心提供）



記者翁子涵／台北報導

69歲「鬼才一哥」鄭進一今（21日）和金曲歌王蘇明淵合體為「2025真愛秀．藍寶石大歌廳」彩排，他自爆去年突然感到身體不適，上廁所時會痛，找了好幾個醫生才終於檢查出是罹患膀胱癌二期，經歷6次化療和30次放療，抗癌成功，鄭進一一派樂觀說：「我命算好的，活到70歲也夠了，我對人生一切樂觀，但對於做人很不喜歡，太可憐太辛苦。」他也沒有任何副作用，打趣說：「就是性能力變比較差一點而已，我自己覺得，別人還是讚不絕口。」

鄭進一表示當初一檢查出來是癌症，心情非常淡定，「從來沒有覺得癌症是什麼，來就來了。」更透露自己化療過程完全沒有不舒服和掉髮等副作用，「一般化療做6次， 一般人做一次就不行，我照樣下床罵人，還做30次放療，6次化療。」經過2個月的治療後，癌細胞也徹底消失，他笑說：「有的話我就繼續罵人（醫生）。」目前3個月追蹤一次，他表示自己的抗癌關鍵就是保持心情愉悅，「有病就是有病，沒辦法跟他鬥，只有心理跟他鬥，跟生理狀態，有人適合生病，有人不適合，再來就是命，我人生座右銘就是一切都是命。」

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鄭進一今看來元氣十足，他打趣笑說：「看我這樣子還可以在街上跟人家吵架，我從以前喜歡罵人，最近比較少罵人，身體有點虛，最近有去錄冰冰秀，開始開罵，精神就好了。」至於得知他生病時13歲女兒的反應？鄭進一開玩笑說：「我女兒屬於很內斂，我從小有點威嚴，她完全都沒有說什麼，眼神裡面可以感覺漠不關心。」而經典歌無數的他，也坦言這十年來一首歌都寫不出來，「江郎才盡了。」

而他也透露今年能參與藍寶石演出感觸良多，許多經典國、台語老歌將重現舞台，喚起長輩心中的青春記憶，他也興奮地提到將與徒弟澎恰恰同台演出，對兩人之間即將擦出的火花充滿期待，更預告：「我創作的那些經典歌絕對少不了，保證大家都會跟著唱！」