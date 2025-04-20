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雷／《機醫》5人幫首個驚喜回鍋！　鄭敬淏「左手亮點」劇迷嗨了

記者劉宛欣／綜合報導

人氣韓劇《機智醫生生活》的衍生劇《機智住院醫生生活》播出後火速登上台灣串流平台冠軍，20日晚間播出第四集，前作中主角之一的胸腔外科主任金雋婠（鄭敬淏）驚喜登場，現身於鐘路律帝醫院，引起劇迷熱烈討論。

**以下有劇情微雷，請斟酌觀賞

▲鄭敬淏驚喜現身《機智住院醫生生活》。（圖／翻攝自Netflix）

▲鄭敬淏驚喜現身《機智住院醫生生活》。（圖／翻攝自Netflix）

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第四集中，金雋婠為了進行產前協診而造訪鐘路律帝分院，與產婦的主治醫師吳怡瑛（高允貞 飾）及具道圓（鄭準元飾）開會，當金雋婠詢問患者狀況時，吳怡瑛無法流暢回答，引來他銳利的目光以及一連串質問，具道圓連忙代為說明，但金雋婠仍不滿主治醫師竟然不了解病人狀況，指責吳怡英連病歷上都有的資料都不知道，甚至還表示吳怡瑛讓他想起徒弟涂材學（丁文晟飾）。

▲鄭敬淏驚喜現身《機智住院醫生生活》。（圖／翻攝自Netflix）

▲金雋婠延續前作中的刀子嘴人設，當場訓起吳怡瑛。（圖／翻攝自Netflix）

最引發觀眾熱議的是，金雋婠此次登場時，左手無名指上戴著結婚戒指，讓人忍不住猜測他已經與前作中的戀人李翊純（郭善英飾）修成正果。鄭敬淏作為《機智醫生生活》主角5人幫中，首個於新作《機智住院醫生生活》登場的成員，讓許多《機醫》粉絲倍感驚喜與懷念，增添不少溫暖與話題性。

▲鄭敬淏驚喜現身《機智住院醫生生活》。（圖／翻攝自Netflix）

▲金雋婠無名指上的戒指引發討論。（圖／翻攝自Netflix）

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