日本返台3天後「驚失去嗅覺」！邵庭快篩陰慌了 網勸：快去大醫院

記者潘慧中／綜合報導

邵庭儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。她19日便在社群網站透露，從日本回台3天後，突然驚覺自己失去嗅覺，初步快篩後卻不是確診新冠肺炎，「我現在什麼味道都聞不到！！！！！！」

▲邵庭突然失去嗅覺。（圖／翻攝自Instagram／ting.talk）



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邵庭坦言在日本的時候就感冒了，回台第三天，症狀只剩下還有點鼻涕。沒想到19日照顧中途貓咪時，開了一個很香的罐罐之外，本來想再加些貓草讓毛孩放鬆，「結果一聞沒有味道。」

▲邵庭去日本的時候感冒了。（圖／翻攝自Instagram／ting.talk）



再聞別的東西，邵庭依然聞不到味道，「這個時候我覺得不可能吧」，就算是很香的罐罐，她也聞不到，「這個時候我就慌了。」為了確認嗅覺是否出問題，她情急之下就改去聞貓大便。

▲邵庭完全沒聞到貓大便的味道。（圖／翻攝自Instagram／ting.talk）



結果！就算靠近貓大便，邵庭還是聞不到味道，「確認失去了嗅覺！感冒會失去嗅覺嗎？！我現在什麼都聞不到哦。」對此，有不少粉絲連忙留言提醒她盡快去大醫院檢查，「我媽媽就是感冒完聞不到味道結果當時沒有積極治療，最後到現在是真的都聞不到味道了。」

▲邵庭快篩陰性。（圖／翻攝自Instagram／ting.talk）