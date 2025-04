記者蔡宜芳/綜合報導

單口喜劇女演員「天殘」在17日生日當天被發現陳屍公寓頂樓,消息震驚許多圈內好友。而與她交情甚好的《百靈果News》主持人凱莉,18日也在社群發文悼念,表示相當不捨。

▲天殘(左)過世的消息讓凱莉(右)十分難過。(圖/翻攝自Facebook/講脫口秀的天殘、凱莉蹲下去)

凱莉先是在限時動態轉發天殘的貼文,寫下「Love you with all my heart(全心全意地愛你)」。稍早,凱莉再度發文,表示:「你對我說,你很愛我,不要哭太久喔。所以我沒有哭很久,但我好想你。沒有你的世界無聊好多。」

▲▼凱莉悼念天殘。(圖/翻攝自Facebook/凱莉蹲下去)

天殘在2018年以脫口秀團體「來福洞洞么」一員出道,原定5、6月還要和凱莉等人一起演出《還有第七人》,沒想到卻突然傳出過世消息。而她也是今年繼權樂之後,離開人世的第二位脫口秀演員,噩耗令同業好友都備受打擊。