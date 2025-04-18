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發文偷罵隊友…早安少女組北川莉央認了！　經紀公司祭懲處：全面暫停活動

記者劉宜庭／綜合報導

日本偶像團體「早安少女組。'25」成員北川莉央（21歲）近日捲入私人社群帳號內容流出的爭議，事件持續延燒。2025年4月17日，所屬經紀公司透過官方網站正式宣布，北川將暫停所有演藝活動，以反省並重新檢視自我。

▲「早安少女組。`25」成員北川莉央。（圖／翻攝自北川莉央IG）

▲「早安少女組。`25」成員北川莉央。（圖／翻攝自北川莉央IG）

▲北川莉央私底下在SNS寫隊友壞話被截圖流出。（圖／翻攝自北川莉央IG）

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北川的風波起於14日，她於團體官方部落格中承認，近期社群平台上瘋傳的匿名帳號即為本人，並坦承其中所寫內容無誤。該帳號中出現多則針對同團成員的負面評語，包括對現任隊長生田衣梨奈與前輩牧野真莉愛的不滿：

「今天依舊不打招呼的生田前輩。」
「拜託生田快點辭職吧，真的受不了。」
「牧野竟然綁著雙馬尾坐電車，好可怕。」
「被牧野那誇張的大動作舞蹈撞到麥克風受傷。」
「前輩絕對在背後說我壞話，笑死——妳要講也等我完全不在的時候再說啊，老太婆。」

▲「早安少女組。`25」隊長生田衣梨奈。（圖／翻攝自北川莉央IG）

▲▼生田衣梨奈（上）、牧野真莉愛（下）名字出現在對話截圖中。（圖／翻攝自生田衣梨奈、牧野真莉愛IG）

▲「早安少女組。`25」牧野真莉愛。（圖／翻攝自牧野真莉愛IG）

消息曝光後，引發各界嘩然，官方聲明指出，「近日發現有違反Hello! Project（早安家族）規則的事件，北川本人也已承認事實」，基於成員內部的感受與當事人意願，公司決定讓她暫停活動一段時間。至於何時回歸？將視情況另行公告。經紀公司也向支持者致歉：「對粉絲與相關人員帶來困擾與不便，我們深感抱歉，今後也請持續支持早安少女組。'25。」

北川莉央本人也同步透過官方平台發表聲明，她表示：「這次因我不成熟的行為，讓粉絲們感到不安與不悅，我深感抱歉。已經向受到傷害的每位成員親自致歉。」她也解釋流出的私訊，是她與大學時期關係良好的女性友人，透過社群平台互傳日常與工作中的內容，當中「有過度渲染的描述，也有在未理解意義下使用不適當的措辭」，同時也強調「這是非常輕率的行為，將藉由暫停活動好好反省與修正。」

▲「早安少女組。`25」成員北川莉央。（圖／翻攝自北川莉央IG）

▲北川莉央無限期暫停活動。（圖／翻攝自北川莉央IG）

▲「早安少女組。`25」成員北川莉央。（圖／翻攝自北川莉央IG）

▲「早安少女組。'25」在日本擁有高人氣。（圖／翻攝自北川莉央IG）

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早安少女組。’25, 北川莉央

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