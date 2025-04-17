「台南范冰冰」下面多一根！　導演讚嘆：沒見過這麽漂亮的跨性別

記者蕭采薇／台北報導

導演雲翔新作《誰在看著我們》片中27名演員全裸上陣，跨性別演員蔡書綺演出全裸「貴妃出浴」戲，露出男性性徵，自己事後難為情不敢看。雲翔回憶是在台南酒吧試鏡時巧遇她，當時有朋友介紹這位「台南范冰冰」讓他一眼驚喜，坦言：「我在泰國住了不少時間，沒見過她這麽漂亮的跨性別。」

▲「台南范冰冰」蔡書綺讓導演雲翔讚嘆「沒見過這麽漂亮的跨性別」。（圖／攝露士提供）



《誰在看著我們》逾100幕露點畫面，其中蔡書綺是台灣唯一二度站上鹿特丹國際影展的演員。早在去年雲翔率37位演員登上鹿特丹影展的前一年，雲翔的《屍房菜》已受邀在該影展放映，蔡書綺於是連續兩年皆隨雲翔站上鹿特丹的國際舞台。

雲翔為蔡書綺量身編寫角色，飾演男主角劉宜豪的姊姊。她透露，大膽全裸入鏡的「貴妃出浴」戲是導演臨時加的。要露出男性的生殖器官，她猶豫近1小時才答應，蔡書綺說：「覺得美術布景及攝影呈現得很唯美，只是自己害羞不敢看。」

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▲「台南范冰冰」蔡書綺全裸演出「貴妃入浴」，大膽展露兩種性徵。（圖／攝露士提供）

蔡書綺印象最深是在清邁拍攝放天燈的戲，當時真的在舉行天燈節，「天空滿滿的天燈好像星星，很美。」雲翔稱讚她：「在片場人見人愛，超級會聊天，幽默感爆錶。第一年在鹿特丹搶盡風頭，雖然英文只會重複那幾句，卻能招來狂風浪蝶，走在街上也有超高回頭率。原來她的祖父是荷蘭人，難怪有這種骨架，來自世界上長最高的民族血統。我和她笑說，這裡連乞丐都是帥哥，不如嫁過來吧。」

▲蔡書綺2024年登上鹿特丹影展。（圖／攝露士提供）

另一場她因鍾情泰國男星尼奇（Nicky Bunyarit），騙他被卡到，要用毛筆在他全裸軀體上寫字作法，她演來反而不尷尬，「尼奇表情很認真正經，我們都沒笑場。他可能比較尷尬，因為他後來要演『有反應』，很多工作人員在，他有點害羞。」

▲《誰在看著我們》蔡書綺片中對與Nicky一見鐘情。（圖／攝露士提供）



說笑歸說笑，但雲翔仍語重心長為跨性別和同志族群發聲：「她和我每個演員一樣，大家都深愛着台灣，口裡怎樣說，心不會離開。我是特別擔心她，因為性格比男生還要直，而這個社會，在川普那幫恐同上台之後，全世界都難免走一段回頭路，跨性別被歧視再度成為常態。希望台灣可以不一樣。」電影將於5月9日全台上映。

▲（左起）導演雲翔與香港演員譚正一於鹿特丹影展的合照。（圖／攝露士提供）