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樂團主唱自認「容易在愛情暈船」　一見琳誼卻嚇醒直喊：完全清醒

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手琳誼推出新歌〈純愛戰士〉，並邀來怕胖團閃亮合唱，談起創作靈感，原來是琳誼在海巡網路平台時看到有些人自稱「純愛戰士」，好奇查看才發現許多「戀愛腦」的行為，她表示：「雖然歌詞寫到〈純純的愛蠢蠢的〉，但是我覺得現在這個世界上，願意無條件付出的人已經很少了，所以寫了這首歌，希望純愛戰士們，不要對這個世界失望，都可以找到屬於你們至死不渝的愛。」

▲▼琳誼、怕胖團閃亮〈純愛戰士〉。（圖／相映音樂提供）

▲琳誼推出新歌〈純愛戰士〉。（圖／相映音樂提供）

琳誼對於閃亮相當讚賞：「其實我一直以來都很喜歡聽怕胖團的歌，之前合作了一首〈長大了以後〉，覺得合作得很愉快，所以這次新專輯馬上又想到可以找閃亮，覺得在這首歌的呈現，我是屬於溫柔默默付出的部分，而閃亮是屬於勇敢果斷的，像這首歌裡面副歌的最後一個字「愛」，就能聽到閃亮嘶吼的聲音，跟我聲音形成強烈對比，但不管是哪一種付出，都是不畏困難，捍衛愛情的表現。」

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她在MV化身「名偵探琳誼」，要解開戀愛腦的真相，更呼應歌曲節奏設計了「純愛舞」，開頭特別編了變身的動作，強調純愛戰士要來了，每一個pose都會比出『我愛你』的手勢。好奇在愛情裡是哪一派？她自評：「我覺得是感覺和現實派，當然感覺很重要，但是雙方的想法也要差不多。」有趣的是，閃亮自認在愛情裡蠻容易暈船的，琳誼聽聞後搞笑逼問是否現在很暈？他嚇得急回：「完全清醒！怎麼那麼醒！」

▲▼琳誼、怕胖團閃亮〈純愛戰士〉。（圖／相映音樂提供）

▲琳誼、和怕胖團閃亮二度合作。（圖／相映音樂提供）

琳誼這次為MV嘗試戲劇挑戰，拍攝當天她抱病上陣相當敬業：「最難的是那時候感冒聲音很沙啞，要演一個人間清醒的偵探社探員，但是我真的沒聲音，所以聽著我聲音喊著戀愛腦退散退退退，我自己覺得荒謬又好笑。」此外她也將在5月推出新專輯《名偵探琳誼 My Ring World》，預告將會有不同於以往的風格。

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