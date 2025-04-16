潛入殯儀館證明阿公沒確診！　3演技派男星「被迫三代同堂」救祖厝

記者黃庠棻／台北報導

公視台語台「台語有影」系列電視電影《我的陽過阿公》於日前殺青，集結柯一正、陳⽵昇、唐從聖、孔令元、葛丞、李宜儒等演員，飾演劇中的藍家人，因疫情被迫「三代同堂」，面對即將被法拍的祖厝，一家人從形同陌路到大膽計畫，潛入殯儀館只為證明阿公不是陽性過世，藉此賺取告別式禮金。

▲《我的陽過阿公》由柯一正、唐從聖、陳竹昇主演。（圖／公視台語台提供）

本劇曾獲第45屆優良電影劇本特優獎的肯定，編劇姜素秋分享創作契機，是來自疫情期間的親身體會，當時正思考如何一邊工作，一邊照顧家人，坦言「突然意識到連中高收入的⼈，都會因隔離而對生計煩惱，那生活不寬裕的⼈又該怎麼辦呢？」因而萌生創作這部作品的靈感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

演員柯一正、唐從聖與陳竹昇，三人熟識多年，雖在舞台劇領域互相搭配，但卻是第一次正式合作電視戲劇。柯一正飾演藍家大家長，唐從聖、陳竹昇則分別飾演長子與次子。三人每天都默契十足地開工，雖然戲中感情疏離，但下了戲卻天天開心、甚至還常揪其他演員一起吃飯。

▲《我的陽過阿公》由柯一正、唐從聖、陳竹昇主演。（圖／公視台語台提供）

劇中，柯一正飾演⽣活拮据、靠著⽼⼈年⾦維生扶養小孫女的阿公。飾演孫子的葛丞跟孫女的孔令元異口同聲爆料「柯導是一個酷到不行的阿公！」戲中溫潤慈祥，戲外泡麵、雞排通通來，甚至還是熱愛甜點的「螞蟻人」，柯一正更分享自己超愛殭屍校園劇，並從中學到新的編劇手法，反差十足。

唐從聖飾演藍家長子，是個50幾歲母胎單身的顧家好男子，並將姪子、姪女視如己出。唐從聖首次演出此類角色，為貼近角色狀態，特別蓄鬍兩週，以此呈現疫情期間的邋遢與無奈。一場開導姪女的戲，孔令元聽著聽著竟忍不住落淚，唐從聖事後詢問才知，原來是孔令元感受到的溫暖太真實，覺得太感動了，讓他也印象深刻。

▲《我的陽過阿公》由柯一正、唐從聖、陳竹昇主演。（圖／公視台語台提供）

孔令元更感性表示「從哥詮釋阿伯那種笨拙的溫暖，真的帶給我好多能量。」還俏皮補充「他帶來投餵大家的零食也是！」陳⽵昇飾演藍家次子，有過兩段婚姻，還因疫情欠了一屁股債。他笑稱角色在為人父上有所疏忽，不僅和兩個較大的孩子關係疏遠，也導致孩子的個性有些「浮浪貢」（指吊兒郎當）。

孔令元、葛丞與李宜儒分別飾演陳竹昇的三個孩子，有別於戲內的疏遠，戲外三個孩子都十分崇拜戲外的陳竹昇，葛丞分享「竹昇哥宛如現場的台語字典，發音跟語法都能在第一時間給予建議，只要有他在就彷彿吃下定心丸。」

▲《我的陽過阿公》由柯一正、唐從聖、陳竹昇主演。（圖／公視台語台提供）

孔令元與葛丞劇中飾演「浮浪貢」姊弟，姊姊整天妄想嫁入豪門，弟弟太草莓被女友甩掉，劇中姊弟雖與父親關係疏離，但兩人感情倒還不錯。戲外同門的兩人終於首次合作，飾演姊姊的孔令元大大稱讚葛丞暖心「他在很多方面比我成熟，常常一個眼神就能穩住我。」好默契靠多年的交情迅速養成。

而8歲的小童星李宜儒，則飾演陳竹昇與第二任妻子所生的小女兒，戲中表現亮眼又可愛，深受劇組喜愛，被封為「劇組小活寶」，哥哥葛丞也直呼「真的是天生吃這行飯的女孩！」三姊弟在劇中從陌生到漸漸培養出感情，在戲裡戲外都成為緊密的連結。

《我的陽過阿公》由《父後七日》的導演王育麟擔任製作人，聯手曾入圍金穗獎劇情片的新銳導演黃⼒仁，打造疫情下劇謔而不虐的親情共感之作。導演黃⼒仁表示「透過台灣隨處可見的祖孫三代家庭結構，試圖傳達在家與家人之間可能曾經遺忘或疏離，但卻不會消失的情感與羈絆。」《我的陽過阿公》預計最快於今年在公視台語台播出。