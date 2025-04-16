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蕭亞軒骨折「硬撐開工」害慘了！　爆哭連動5手術...最新復出計畫曝光

▲蕭亞軒每日6小時進行各種復健。（圖／翻攝自IG）

▲蕭亞軒每日6小時進行各種復健。（圖／翻攝自IG）

記者翁子涵／台北報導

蕭亞軒ELVA在2022年因髖骨關節骨折，原定舉行世界巡迴演唱會不得已喊停，經紀人透露她心急想要實現承諾粉絲的演唱會，反讓傷勢更加嚴重，至今共動了更換人工髖關節等5次手術，不過也捎來好消息，ELVA已恢復8成，可簡單律動，距離重新站上舞台，只差最後一哩路。

▲蕭亞軒努力復健期望早日回歸舞台。（圖／翻攝自IG）

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▲蕭亞軒努力復健期望早日回歸舞台。（圖／翻攝自IG）

經紀人表示2022年她在金曲獎頒獎典禮前就已受傷，當時以為只是韌帶撕裂傷，沒想到照X光，竟是右髖關節骨折，醫生叮嚀她不能穿高跟鞋、盡量少動，讓骨頭休息，但是當時包括巴黎參加時裝周等工作都已排好了，儘管痛到不行，連走路都困難，她仍是吞止痛藥咬牙上工，才會被網友發現她在巴黎時裝周拄著拐杖走路，令粉絲心疼不已。
 
由於她從髖關節骨折後「過度使用」又沒時間好好休息，術後心急自己加強復健，導致受傷範圍擴大，前後共進行5次手術，每一次都至少3個月的恢復期，為了加快復原腳步，她共聘請3位不同的復健師，為她設計復健菜單，每天訓練2-6的小時，包括「髖關節患部訓練」、「筋膜復位」、「AlterG(反重力訓練)」等項目。

經紀人表示：「由於很想趕快跟粉絲們碰面，現在的復健菜單雖然是比照運動員的復健強度，但也記取過往的經驗，不再操之過急，而是依照復健師的節奏穩定進行中，也在復健師允許的情況下，額外的加課訓練。」透露ELVA現在復健已經不會那麼痛了，也和舞蹈老師開始簡單的律動，至於粉絲關心何時舉辦演唱會？經紀人表示，ELVA已恢復8成，目前有進行幾項計畫，要粉絲拭目以待。

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