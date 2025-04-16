廣末涼子憔悴謝罪「一上車露燦笑」！車內表情被抓包…網：真恐怖

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星廣末涼子於16日凌晨6點20分從濱松西警察署獲釋，身穿黑色套裝在鏡頭前鞠躬謝罪，顯得面容憔悴。然而日網從現場畫面發現，她原本嚴肅道歉，一上車就露出燦爛笑容，網友直呼「恐怖！」

▲廣末涼子鞠躬謝罪，表情憔悴像是勉強擠出笑容。（圖／翻攝自YouTube）

據靜岡第一電視台的轉播畫面，廣末涼子穿著黑衣褲裝搭配黑色高跟鞋，走出警署大門後，站定向駐守的媒體群深深一鞠躬，表情嚴肅但露出一絲微笑。接著黑色廂型車駛來，搭乘車子離去，鏡頭一瞬捕捉到她在車內表情，原來在後座嘻嘻笑著露出白牙，前後表情差很大。

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▲日網發現廣末涼子一上車後，在後座嘻嘻笑露出白牙。（圖／翻攝自YouTube）

廣末涼子在獲釋後露出笑容，引發日網討論。部分網友認為執法搜查過頭，更形容她淡妝露臉仍是「壓倒性的美貌連黑粉都閉嘴」、「好像電影的一幕畫面」。另外一部分網友發現她在車內燦笑，紛紛留言「這笑容真恐怖」、「為什會在笑呢」、「大概是被釋放很開心吧，好像在笑」、「這是笑的時候嗎」、「這是有在反省嗎」。

廣末涼子個人事務所16日發聲明回應羈押獲釋。談及對事件受害者「在此誠心致上歉意」，對於令相關人士心痛、造成困擾，也會誠實承擔起責任。聲明強調她藥檢全無違法問題，過去也沒有與藥物扯上關係，然而此次對受害者造成極大的困擾及混亂，除了感到非常抱歉，也會深深反性，而本人精神不穩定的狀態，今後會前往醫療院所就診，認真治療恢復健康。

▲廣末涼子獲釋聲明。（圖／翻攝自／廣末涼子事務所官網）



