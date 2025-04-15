張兆志為前妻槓黑粉！　許允樂首發聲「已不在乎其他人事物」

記者張筱涵／綜合報導

演員張兆志日前公開指控交情長達30年的陳姓夫婦，涉嫌在網路上匿名攻擊前妻許允樂，引發社會關注。近日事件出現最新進展，許允樂於4月14日在社群平台更新限時動態，首度發聲，展現走出陰霾、堅強面對生活的態度。

▲張兆志近日在直播中分享許允樂遭攻擊的相關事項。（圖／翻攝自Facebook／張兆志 喬志先生）



許允樂在Instagram限動中轉發4月9日的貼文，感性表示：「收到很多關心、很多善意，謝謝，真的謝謝。」她接著寫下自我照護的承諾：「以後有陽光，就會去曬曬太陽；下雨了，會好好撐傘；會遠離各種故意、惡意還有不懷好意；會好好照顧自己的心靈、身體；要感激一輩子的人更是會牢牢記在心裡。」此外，她也分享一張工作側拍照，並寫道：「剩下的一萬多天，活成自己喜歡的樣子就好，其他人事物，我已經不在乎了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼許允樂發文。（圖／翻攝自Instagram／byleway）



前情回顧，張兆志日前於直播中公開指出，許多匿名網友加入一個名為「黑粉群組」的LINE群組，針對許允樂發動有系統的誹謗攻擊，包括提供罵人截圖作為入群條件、創假帳號帶風向、甚至刻意修圖抹黑。隨後一名網友主動向張兆志私訊道歉，承認自己曾參與其中，並揭露該群曾試圖透過媒體與特定公眾人物「一口氣把人毀了」。張兆志也在直播中向許允樂喊話：「張兆志幫妳做到了，法律沒有幫我們的，我們自己幫自己。」事件目前仍受到持續關注。