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《SCOOL》黃耀冬直播唱跳「帕拉梅拉」被炎上！　566字黑文致歉

記者張筱涵／綜合報導

〈愛你真的梅辦法〉歌詞「我坐上帕拉梅拉，你帶個大媽回家；我坐上帕拉梅拉，你還在5678單親媽媽」粗俗引發熱議，是許多人不樂見的歌曲。然而，曾參加《SCOOL》和擔任戲劇配角的黃耀冬直播卻唱跳這首歌，讓粉絲感到相當生氣，更有人怒批：「這不只是厭女，更是對你們粉絲群體本身的輕蔑和嘲弄」，事件迅速擴大。

外送稿用　▲▼黃耀冬,School。（圖／翻攝自Instagram／yt._.tony）

▲黃耀冬直播跳〈愛你真的梅辦法〉惹議致歉。（圖／翻攝自Instagram／yt._.tony）

針對爭議，黃耀冬於4月14日晚間透過Instagram發表長文道歉，強調自己對歌曲內容缺乏了解是嚴重疏失。他表示：「我不該在沒有充分了解歌曲內容的情況下，選擇進行表演，這是我作為一個公眾人物所不應該犯下的錯。」他也坦承當下的自己「對於歌曲內容缺乏足夠的敏感與判斷」，並深感「懊悔與羞愧」。

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黃耀冬進一步寫道：「我知道『不知道』、『沒有惡意』都無法成為藉口。我應該更加謹慎、更有責任感，也應該更早地去意識到，娛樂不應該建立在任何形式的歧視之上。」他感謝指出錯誤與願意相信他能改變的粉絲，承諾會用實際行動彌補錯誤，「請允許我再次誠摯地說一聲：對不起，真的對不起。」

黃耀冬最後表示，未來會更加謹慎地選擇傳遞出的每一個訊息，並希望成為「一個不只是在舞台上發光，更能讓人安心信任的偶像」。是否能藉誠意化解爭議、重拾粉絲信任，仍有待後續觀察。

【黃耀冬Instagram全文】

對不起，今天必須以最誠懇的心，為我在直播中選擇演出一首帶有性別歧視內容的歌曲，向所有受到傷害與不適的朋友們，表達我最深的歉意。

我深知我的一言一行都可能影響正在看著我的每一位你們。我不該在沒有充分了解歌曲內容的情況下，選擇進行表演，這是我作為一個公眾人物所不應該犯下的錯。我知道，身為一名偶像，不只是站上舞台展現表演，更承載著社會責任與價值傳遞的角色。我應該成為一個帶來正能量與影響力的榜樣，但這次的行為，卻背離了這個初衷，讓許多人感到失望，甚至受傷。

當我回顧這次的行為時，我都必須承認當時的我，對於歌曲內容缺乏足夠的敏感與判斷，我未經審慎評估就選擇了錯誤的表演內容，這讓我非常懊悔與羞愧。不只是因為我做錯了事，而是因為我傷害了那些本該被尊重、平等對待的人，也讓相信我、支持我、期待我成為正面榜樣的你們失望了。我知道「不知道」、「沒有惡意」都無法成為藉口。我應該更加謹慎、更有責任感，也應該更早地去意識到，娛樂不應該建立在任何形式的歧視之上。

這幾天我一直在反省自己犯下的錯誤，為了讓我未來能用更成熟的態度站在你們面前，讓支持我的人不必擔心，不再受傷。謝謝那些願意指出我的錯誤、提醒我、甚至仍願意相信我可以改變的人。你們的話我聽進去了，也記住了。我會用實際行動向大家證明，我不是說說而已。

請允許我再次誠摯地說一聲：對不起，真的對不起。今後，我會更加謹慎地選擇我傳遞出的每一個訊息，努力成為一個不只是在舞台上發光，更能讓人安心信任的偶像。

謝謝你們。

黃耀冬
2025/04/14

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