Jennie登上科切拉超殺！性感扭纖腰熱唱1小時　霸氣喊麥：X的，辣爆

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度國際音樂節科切拉谷音樂藝術節（Coachella）盛大展開，繼女王Lady gaga、Lisa幾天前帶來精彩的演出後，「性感尤物」Jennie在當地時間13日的晚間19點45分起唱到20點35分，送上將近一小時的炸裂舞台，她以艷紅色裝扮出場，全程開麥唱跳，在唱到超夯舞曲〈like JENNIE〉，她用英文喊麥大吼：「Coachella你準備好了嗎？這會X的，辣爆！」全場氣氛沸騰到最高點。

▲▼Jennie帶來近一小時的演出。（圖／翻攝自Coachella YouTube）



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Jennie以solo之姿來到科切拉舞台，她戴上牛仔帽、披著皮外套霸氣現身，隨後把外套與帽子脫掉，兩截式的超短上衣與褲子，秀出一截火辣纖腰，隨著歌曲節奏熱舞扭腰，看得全場直呼「辣爆了」、「表演超殺」。

▲Jennie全程開麥飆唱。（圖／翻攝自Coachella YouTube）



表演場地位於室外，現場吹著大風，但絲毫不影響Jennie的演出，在切換歌曲〈Mantra〉時，她雖然有點喘息，仍露出游刃有餘的甜美笑容，搭配全新編曲，台下又是一陣熱情尖叫，氣氛相當熱烈。

▲▼Jennie登上科切拉霸氣喊麥。（圖／翻攝自Coachella YouTube）



接近舞台尾聲時，Jennie更改成拿手麥上陣，在唱到〈like JENNIE〉時，她用英文喊麥：「Coachella你準備好了嗎？這會X的，辣爆！」全場氣氛沸騰到最高點。值得一提的是，有網友拍到她的隊友Lisa、Rosé在台下應援，展現深厚姐妹情。