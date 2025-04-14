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廣末涼子羈押又爆分手米其林名廚！開車趕通告洩「生計困難」窘況

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星廣末涼子高速公路駕車發生車禍，隨後送醫又攻擊護理師被警察逮捕，加上涉嫌危險駕駛致傷罪，現在遭檢方羈押到19日。而她酒測、藥檢、住家搜索都沒有發現違法，仍遭法院下令羈押，除了現況受到關注，與米其林名廚鳥羽周作的關係也爆出分手傳言。

▲▼廣末涼子爆分手米其林名廚鳥羽周作。（圖／翻攝自X）

▲廣末涼子爆分手米其林名廚鳥羽周作。（圖／翻攝自X）

據日媒《日刊現代》報導，廣末涼子因涉嫌傷害罪、危險駕駛致傷罪被羈押10天，且接受警方調查過程中，曾呈現情緒不穩定的狀態。週刊記者透露，她一度被懷疑使用違法藥物，但檢查結果顯示她並未使用。被允許拘留的原因是因為同車的男性經紀人骨折受重傷，需以危險駕駛致傷的嫌疑進行調查，她本人的傷勢則沒有大礙。

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而此次事故演變成傷害事件被羈押，事件背景被推測有兩個原因。其一是廣末涼子經濟陷入窘境，她被爆不倫後支付了超過1億日幣（約台幣2300萬元）的違約金，離開舊東家獨立門戶，付了相當大的金額。她4月原本接拍新電影，往返東京與奈良之間，沒有選擇搭新幹線而是自行開車，有其他大型經紀公司的主管分析，「正常來說，讓大牌女明星開長途車到工作現場是不可能的」，從東京到奈良搭乘新幹線等交通工具往返，若再加上商務車廂（Green Car）的話，兩人共花費8至9萬日幣（約台幣1.8萬到2萬元），但若改成開車，只需高速公路過路費和汽油費，合計3至4萬日幣（約台幣1.3萬至1.4萬元），疑似為了省錢趕行程。

▲▼ 「傳奇女神」廣末涼子要來台灣了！、QURULI團團轉樂團來台唱大港。（圖／出日音樂提供）

▲廣末涼子因不倫報導賠償上億日幣，開車趕工作通告，被推測是為了省錢。（圖／出日音樂提供）

另一個原因，傳出是與2023年6月爆雙不倫的米其林名廚鳥羽周作的關係生變。週刊記者爆料，鳥羽周作離婚後失去許多企業合作，經濟損失不小。「他現在專注餐廳事業，據說業績有所恢復。另外與廣末涼子的關係沒有進展，還被目擊與年輕女性一起現身市中心的餐廳，因此爆出分手傳聞」。

前夫Candle Jun曾談及廣末涼子每兩年，「心靈會因各種事情而崩潰」。而她遭羈押引發不少同情聲浪，除了有媒體人質疑執法單位太嚴苛，另外法界人士雖然認為此次調查過程嚴厲很少見，但危險駕駛致傷罪最重可判15年，因此格外慎重。

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