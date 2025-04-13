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極道千金挺王思佳「公開20年閨蜜情」　酸演藝圈黑暗：噁心瘋癲

記者王靖淳／綜合報導

女星王思佳美籍華裔老公Joe Ho的職業最近受到外界討論，8日被週刊爆料另一半其實不是富商且待業中，又傳出曾擔任司機及保鑣，流言蜚語不斷，她事後發聲訴說無奈，表示從沒稱自己嫁入豪門，內容曝光後引發熱議，就連有「極道千金」封號的女星章家瑄也透過Threads發文力挺閨蜜。

▲▼章家瑄。

▲章家瑄（圖左）發文挺王思佳。（圖／翻攝自Threads／rachel127127）

章家瑄提到，她在29歲那年就認識王思佳，並在文中強力聲援對方，直言「她對我的好是百分之百的付出。」回想與好友認識的過程，章家瑄形容王思佳是個「大方、潑辣、善良、講義氣」的人，同時也提到她們曾一起吃、一起睡、一起上節目、一起唱KTV，王思佳甚至會幫她上髮捲，並一邊誇她：「怎麼會這麼正！」這些相處細節讓章家瑄深信，如果王思佳真的是壞人，根本不可能為朋友付出這麼多。

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▲▼章家瑄發文挺王思佳。（圖／翻攝自Threads／rachel127127、pinksophia0818）

▲章家瑄透露29歲那年認識王思佳。（圖／翻攝自Threads／rachel127127）

章家瑄透露，王思佳曾在她缺乏自信的時期，給她極大的讚美及鼓勵，並直言：「她的個性始終如一完全沒變。」面對外界對王思佳的各種惡評，章家瑄表示，很多人根本不認識她，就在網路上發表難聽言論，令她痛心。她強調自己認識王思佳將近20年，最了解對方真實面，並形容她是個「個性大辣辣、身材蕭辣」的好女孩。

▲▼王思佳。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲王思佳老公職業備受外界討論。（圖／翻攝自Facebook／王思佳Sophia 0818）

此外，章家瑄也感嘆演藝圈的黑暗與險惡，認為身處這樣的大染缸，難免要承受各種污辱及難聽言論，但她也表示佩服王思佳的心理素質，並表示這一切都來自於她的自信，以及一個充滿愛的家庭。

▲▼王思佳。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲王思佳表示從沒稱自己嫁入豪門。（圖／翻攝自Facebook／王思佳Sophia 0818）

最後，章家瑄在文末鼓勵王思佳，以及表達自己對好友的支持，「姐妹，不要怕，貴圈就是這麼噁心這麼瘋癲，我們只要記住當初為何會做出這樣選擇，尤其現在我們都擁有可愛的女兒跟美滿的家庭，那些瘋言瘋語一點都不重要，好好守護我們最重要的人事物就好，我會永遠支持妳。」

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