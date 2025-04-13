成人動畫《取精急轉彎》預告引爆熱議！網：以為是惡搞

記者許逸群／綜合報導

榮獲西班牙錫切斯影展「最佳動畫長片提名」、國際票房突破百萬美元的腦洞系動畫電影《取精急轉彎》（英文片名：Spermageddon），以幽默荒誕的敘事風格，融合歌舞元素，打造出一部兼具娛樂性與話題性的成人動畫電影，帶領觀眾展開一場驚險刺激的「精子末日」冒險。

▲▼成人動畫《取精急轉彎》預告引爆熱議。（圖／原創娛樂提供）

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尺度無極限、瘋狂惡搞的風格，讓《取精急轉彎》被網友譽為「北歐版《腸腸搞轟趴》」。監製Kjetil Omberg表示：「本片風格介於《南方四賤客》與《進擊小忍者》之間，專為青少年與成人觀眾量身打造。」本片以輕鬆幽默的方式探討生命的起源，兩條故事線同步展開。

一邊是高中生「阿詹」與「麗莎」在初次性經驗中萌芽的青春戀情；另一邊則是體內精子們的瘋狂歷險，由「洨明」與「洨美」領軍展開一場刺激爆笑的「追卵任務」。本片分級為輔導15歲以上可看，消息一出讓網友驚訝不已，紛紛表示：「我還以為是限制級！」

《取精急轉彎》由《女巫獵人》、《獵殺星期一》導演湯米・維爾柯拉（Tommy Wirkola）與北歐頂尖動畫工作室 Qvisten Animation 的導演雷斯穆斯・A・席維特森（Rasmus A. Sivertsen）聯手執導。預告上線短短3天便突破20萬次觀看，將於4月25日全台上映。