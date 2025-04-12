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《第一滴血》名導泰德柯契夫離世！心臟衰竭病逝墨西哥　享耆壽94歲

記者劉宛欣／綜合報導

美國傳奇動作片《第一滴血》（First Blood）的導演、加拿大名導泰德柯契夫（Ted Kotcheff）於４月10日因心臟衰竭在墨西哥辭世，享耆壽94歲，距離他生日僅僅三天。泰德柯契夫一生執導無數經典作品，不僅在電影圈留下深遠影響，也跨足電視圈，是一位備受尊敬的資深創作者。

▲加拿大名導泰德柯契夫離世。（圖／路透）

▲加拿大名導泰德柯契夫離世。（圖／路透）

泰德柯契夫生涯代表作之一便是1974年執導的《達迪克拉維茲的學徒生涯》（The Apprenticeship of Duddy Kravitz），該片為他贏得柏林影展最高榮譽金熊獎，他同時也執導過1989年的喜劇片《老闆度假去》（Weekend at Bernie's），並曾擔任知名美劇《法網遊龍：特案組》（Law & Order: Special Victims Unit）長達13季的執行製作人，足見橫跨多領域的導演實力。

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1982年上映的《第一滴血》，由席維斯史特龍（Sylvester Stallone）主演，是他繼《洛基》之後再次站穩影壇地位的重要作品。該片講述一名越戰退役老兵與社會格格不入、被逼反擊的故事，雖然成本僅為1600萬美元（約5.1億台幣），卻在全球大賣超過1億2,500萬美元（約40.4億台幣），成為動作片經典之一。電影成功後，片方曾邀請泰德柯契夫執導續集，卻遭他婉拒。

▲《第一滴血》成為史特龍代表作。（圖／翻攝自劇照）

▲《第一滴血》成為史特龍代表作。（圖／翻攝自劇照）

泰德柯契夫坦言拒絕的原因，是劇本與原作精神出現偏差，他表示：「他們找我拍續集，但我一看劇本就拒絕了。主角在第一集中沒有殺人，但續集卻殺了75個人。這樣的設定像是在歌頌越戰，而我認為那是一場歷史上最愚蠢的戰爭之一，5.5萬名美國年輕人死於戰場，還有許多退伍軍人選擇自殺。我無法違背自己的信念去拍這樣的電影。」他也坦言若接下該片，「當然我現在就會是有錢人，因為那部續集最後賺了超過3億美元（約96.9億台幣）。」

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泰德柯契夫, Ted Kotcheff

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