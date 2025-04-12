Toro罕見動怒！　遭私生飯「跟蹤回家還騷擾家人」唱片公司緊急回應

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團「Energy」相隔20年，在去年合體回歸歌壇，不僅推出新專輯《Here I Am》，還在北高雙蛋舉辦「一觸即發」演唱會，人氣更勝以往。不過日前團員Toro開直播時，嚴肅表示請粉絲最重隱私，更發文透露被跟蹤到家，對方甚至騷擾他的家人，讓他相當不滿。

▲Toro爆被粉絲跟蹤回家還騷擾家人。（圖／相信音樂提供）

Toro時常在IG開直播和粉絲分享工作以及生活近況，個性搞笑的他當天卻難得嚴肅：「我很尊重隱私的人，別人也會很尊重我的隱私，你們知道其實我是一個很重視隱私的人嗎？」並再三強調「我很重視隱私」，還在Threads上表示不要跟蹤他回家，也不要騷擾他的家人，但沒多久又刪文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於Toro被跟蹤一事，他所屬相信音樂也呼籲：「謝謝大家一直以來的支持，但追星之餘請不要跟隨藝人行蹤，也避免打擾到藝人的家人或影響到公共場合的其他人。給予彼此尊重與空間，就是最溫柔的陪伴，謝謝大家的體諒與理解。」

▲Energy復出後人氣更勝以往。（圖／相信音樂提供）

Toro一直都相當重視個人隱私，他也曾在直播中說過：「我們有工作行程，你們都會來接機、送機，來應援嘛，這些我們其實都覺得很棒，我們也會把卡片、禮物都收好，但有時候我們有些私人的…像我有私人的…比如有時候去朋友店裡吃飯，或是去哪些地方，就是希望不要來打擾到我的朋友，因為他們不是娛樂圈的人。」呼籲粉絲儘量在公開娛樂行程來找他們就好。