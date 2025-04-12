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回憶父親清唱《心事誰人知》落淚　苗可麗預約好男人形象曝光

記者葉文正／台北報導

苗可麗在實境節目《我們這一攤2》第二季，和主持群一同挑戰全台10次擺攤，所到之處都見超人氣，她作客三立新聞台《話時代人物》，接受節目主持人鄭弘儀專訪，兩人相見氣氛超融洽，但她回憶父親清唱《心事誰人知》時落淚，感嘆家庭是人生最大遺憾。

▲苗可麗接受鄭弘儀專訪。（圖／三立提供）

▲苗可麗提到父親落淚。（圖／三立提供）

鄭弘儀盛讚苗可麗是「八點檔女王」，終於見到廬山真面目，訪談過程鄭弘儀特別請苗可麗、重現經典的「李豔萍」罵人橋段，苗可麗二話不說、大方秀出連珠炮式的戲劇台詞，工作人員也給滿堂喝采，進入演藝圈多年的苗可麗佳作不斷，聊起演藝歷程和生活點滴，苗可麗一度淚灑攝影棚。

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▲苗可麗接受鄭弘儀專訪。（圖／三立提供）

▲苗可麗接受鄭弘儀專訪。（圖／三立提供）

苗可麗說小時候她就熱愛表演，在家常披著大棉被，自得其樂演歌仔戲，不過念音樂班時，是班上最不會表演的，「我們班有交響樂團，上課會全部人一起排練，老師說一直聽到有個雜音，原來就是我」，幾乎每一個同學都會出去表演，只有她常被留在教室，「那時候沒什麼羞恥心，還想說怎麼這麼好不用出門」，苗可麗15歲出道當歌星，全台軍營跑透透，到處勞軍表演，但好幾年都不紅覺得前途迷茫，藝名改來改去，是第一次演八點檔要打上演員姓名，製作人說「就叫苗可麗比較好吧」，直接幫我打苗可麗，藝名就一直用到現在。

苗可麗帶著很多畫作上節目，為何開始畫畫，「我曾有一任男朋友，他是個插畫家，有一天他說妳沒事就畫畫嘛」，對於苗可麗的感情現況，鄭弘儀單刀直入問「現在有人追妳嗎？」苗可麗說「目前沒有，但剛離婚的時候好多人追」，苗可麗回想曾和某任交往對象，一起去看房子，我問說我女兒住哪裡，他就帶我去地下室，「我心想他的世界只有我、沒有我女兒，這感情後來就放棄了」，鄭弘儀進一步問「還想結婚嗎?」苗可麗表示從沒把婚姻之路關起來，「我一直在跟宇宙下訂單，相信有一個我要的那種樣子的人會出現。」

和家人相處時間太少，是苗可麗目前最大的遺憾，鄭弘儀請她節目上唱一段，苗可麗清唱了《心事誰人知》，那是她父親失智之前最愛唱的歌，「他以前唱的時候我媽都會說不要再唱了、吵死了，但現在要聽到他唱好像不可能。。」

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